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В пункте пропуска "Брузги" восстановлено движение транспорта

06.05.2019 16:23 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

6 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В пункте пропуска "Брузги" на белорусско-польской границе восстановлено движение транспорта во всех направлениях, сообщает БЕЛТА со ссылкой на информацию, размещенную Госпогранкомитетом на своей странице в Facebook.

"По информации польской стороны, возобновлено оформление во всех направлениях в пункте пропуска "Кузница", - отметили в Госпогранкомитете.

Как сообщалось, перемещение транспортных средств через белорусско-польскую границу было временно приостановлено по причине обнаружения на территории сопредельного пункта пропуска бомбы времен Великой Отечественной войны. Находка была выявлена во время ремонтных работ.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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6 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В пункте пропуска "Брузги" на белорусско-польской границе восстановлено движение транспорта во всех направлениях, сообщает БЕЛТА со...
 
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