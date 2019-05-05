Пьяный водитель, крутой обрыв. Подробности ДТП с группой белорусских туристов в Карпатах

Источник материала: Tut.by

Водитель, который управлял грузовиком, что упал в реку в Ивано-Франковской области, был в состоянии алкогольного опьянения. Об этом на своей странице в Фейсбук сообщает полиция Ивано-Франковской области. В результате ДТП погибло трое белорусских туристов, еще 10 попали в больницу.



Фото: Поліція Івано-Франківської області / facebook.com

Напомним, ЧП случилось 6 мая около 11 часов утра. Автомобиль, в котором находилось 24 человека — 23 туриста и водитель, упал в реку Черный Черемош с высоты около 40 метров. Три человека погибли.

Предварительно известно, что группа туристов из Беларуси собиралась осуществить сплав по реке и направлялась к месту назначения.

Представитель МИД в комментарии TUT.BY уточнил, что в результате трагедии пострадало 13 граждан Беларуси — трое погибло, десять с травмами легкой и средней степени тяжести доставлены в ЛМУ Ивано-Франковской области.

Посольство Беларуси в Украине назвало имена троих погибших:

1. Иванов Евгений Андреевич, 21.12.1990 г. р.,

2. Ашухина Тамара Геннадьевна, 03.07.1991 г. р.,

3. Юшкевич Ангелина Николаевна, 18.12.1996 г. р.

Еще 10 белорусов с травмами разной степени тяжести доставлены в центральную Верховинскую больницу Ивано-Франковской области:

1.Петкевич Александра Григорьевна, 07.10.1970 г. р.,

2. Раюшкин Евгений Валерьевич, 11.07.1992 г. р.,

3. Буза Екатерина Александровна, 18.11.1993 г. р.,

4. Михалькевич Максим Вячеславович, 28.07.1990 г. р.,

5. Половников Александр Александрович, 11.07.1986 г. р.,

6. Раевский Константин Николаевич, 28.12.1985 г. р.,

7. Ковальчук Николай Михайлович, 07.05.1984 г. р.

8. Чиж Ирина Михайловна, 20.12.1978 г. р.

9. Юрчик Александр Викторович, 08.04.1991 г. р.

10. Голубович Дарья Викторовна, 10.07.1998 г. р.

— Я приехал в месту трагедии, когда все уже случилось, пообщался с очевидцами, — рассказывает TUT.BY Сергей, молодой человек представился работником рафтинг-парка, что организовывал сплав. — Они говорят, в машине случилась какая-то поломка. Вроде, когда она поднималась в гору, у нее отказали тормоза. Водитель жал на тормоз, а тормоз не срабатывал. А там крутой обрыв.

По словам Сергея, он с пострадавшими сейчас в больнице.

— Меня попросили подъехать за ними в больницу, — говорит собеседник. — Есть люди, которые чувствуют себя нормально. Их уже выписали, и я повезу их на рафтинг-базу.

Молодой человек, который ответил по номеру организации, что назвал Сергей, сообщил TUT.BY: «У меня нет полномочий общаться с журналистами, мы заняты транспортировкой пострадавших».

По информации полиции Ивано-Франковской области, за рулем грузовика был 47-летний водитель. Мужчина не справился с управлением на подъеме, машина начала движение назад и перевернулась в реку. Полиция сообщает, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Это подтвердила медэкспертиза. Сам он в шоке, обошелся синяками.

— В результате ДТП три человека погибли на месте: 23-летняя и 28-летняя гражданки Беларуси и 29-летний гражданин Беларуси, — написано на странице полиции. — Еще 9 человек в возрасте от 21-го до 49-ти лет проходят медицинское обследование в Верховинской больнице. Другим пассажирам оказана помощь на месте происшествия.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.3 ст. 286 УК Украины — «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее гибель нескольких лиц». Водитель задержан, ему грозит наказание в виде лишением свободы на срок от пяти до десяти лет.

— Посольство находится в постоянном контакте с местными властями и медицинским учреждением Украины, а также органами власти Республики Беларусь по вопросу оказания необходимой помощи пострадавшим белорусским гражданам, — сообщает Фейсбук посольства Беларуси в Украине.