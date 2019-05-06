В районном Доме культуры состоялся культурно-патриотический проект «Память о войне бессмертна», наполненный героическими строками о подвиге советского народа

Источник материала: Полымя

Праздничные мероприятия, посвящённые Дню Победы и 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, продолжились в районном Доме культуры культурно-патриотическим проектом «Память о войне бессмертна». И она действительно бессмертна в литературных строках, которые звучали на протяжении вечера. Для гостей мероприятия стихи о войне, страданиях советского народа, неимоверном желании жить прозвучали из уст Светланы Кошур, Маргариты Бояренко, Ксении Худобы, Софии Трофимчик, Антонины Авчинниковой, Александра Ободинского, Леонилы Денькевич, директора районной библиотеки Лилии Артюх и работников Валентины Кошур и Тамары Кардаш, а также самой юной участницы поэтического марафона Ани Кузьмич.

























































В рамках культурно-патриотического проекта каждый желающий смог оставить поздравление на мольберте и высказать слова благодарности за мирное небо. А также принять участие в акции «Военно-полевая почта».

















Присутствовал на культурном мероприятии и символ II Европейских Игр — лисенок Лесик, с которым можно было сделать фото на память.









Завершился культурно-патриотический проект «Память о войне бессмертна» вечерним кинопоказом «Война. Остаться человеком».









Оксана ЯНУШ

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