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Ветераны Великой Отечественной войны могут пользоваться мобильной связью за 1 рубль в месяц

06.05.2019 — Новости Общества | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Ветераны Великой Отечественной войны могут пользоваться мобильной связью за 1 рубль в месяц

МТС запустил тариф «Победа» для ветеранов Великой Отечественной войны. В рамках услуги мобильной связью ветераны могут пользоваться за 1 рубль в месяц. Запуск приурочен к празднованию 75-й годовщины освобождения Беларуси и Дню Победы в Великой Отечественной войне.

Тариф включает безлимит звонков внутри сети. В пакет также входит 10 минут на международные вызовы и 100 МБ мобильного интернета. Позвонить в другие сети Беларуси стоит 3,43 копейки за минуту, отправить SMS — 3,39 копейки, а трафик сверх нормы тарифицируется по принципу «Открытого интернета».

Тариф «Победа» доступен ветеранам Великой Отечественной войны. При этом неважно, пользуется ли ветеран мобильной связью МТС или подключается к ней впервые. Для подключения идти в салон связи необязательно: c 4 по 17 мая SIM-карту могут бесплатно доставить на дом.

Подробнее о тарифе можно узнать здесь.

Мобильный оператор МТС традиционно поддерживает ветеранов Великой Отечественной войны. В предыдущие годы к 9 мая МТС запускал акцию «Звонок однополчанину»: ветеранам были доступны безлимитные звонки во все сети и страны.

 
 
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МТС запустил тариф «Победа» для ветеранов Великой Отечественной войны. В рамках услуги мобильной связью ветераны могут пользоваться за 1 рубль в
 
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