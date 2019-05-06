«Нас всех нужно лечить смехом». Как бобруйский клоун «не от мира сего» работает с больными детьми

Источник материала: Tut.by

«Нас всех нужно лечить — смехом», — совершенно серьезно говорит клоун Жорик. Точнее, бобруйчанин Юрий Светлаков. Единственный в городе сценический клоун — по образованию электрогазосварщик, по жизни столяр. Он регулярно бесплатно выступает перед особенными детьми и маленькими пациентами онкобольницы. А еще он провел уже второй клоунский фестиваль в Бобруйске — единственный подобный в стране. Но дети, говорит, важнее. В том числе те, которые спят во взрослых дяденьках и тетеньках.





Разбудить ребенка

— Я люблю детей. Мне не нужно ни мармелада, ни шоколада. А только м-а-а-аленьких детей, — говорит Юрий Светлаков своим обычным голосом и постепенно переходит в образ Жорика. — Они такие вку-у-ушные и о-о-очень шладенькие, особенно их смех. И эти маленькие дети живут во всех взрослых, просто спят. И мы, клоуны, будим их.

Сегодня в гримерке — два клоуна: бобруйский Жорик и немецкий с русскими корнями Дим-Дим, он же Дмитрий Шмидт. Дмитрий родился в России, но переехал в Германию как потомственный немец. Там он работает научным сотрудником в медучреждении, а последние четыре года — еще и клоуном. Просто потому, что ему это нравится. А в Бобруйск приехал по приглашению Юрия — выступить на фестивале клоунов и перед особенными детьми во вспомогательной школе.

С совершенно непроницаемыми лицами белорус и русский немец усаживаются на детские стульчики за детский же стол в школьном классе, открывают косметички и начинают накладывать грим.

Разноцветные резинки на прическу — хвост-пальму на макушке, широкие мазки черной и белой краской, пара взмахов кисточкой — и вместо Юрия в большом зеркале через пять минут появляется Жорик. Дим-Дим долго красит ресницы тушью — специальной, гримерской.

— С детьми нужно быть честными, — объясняет Дмитрий Шмидт. — Потому и грим нужно накладывать аккуратно, и парик или усы приклеивать основательно — обязательно ведь подергают. А если оторвут — разочаруются. Дети ведь очень умные — просто прикидываются глупыми. И они всегда хотят тебя раскусить. Поэтому нужно сделать так, чтобы они поверили в персонаж, в то, что он настоящий.











Как распознать клоуна? По трусам

Дмитрий «специализируется» на детях — в Германии он чаще выступает перед ними: показывает номера, включает в них элементы игры. Первый его зритель — три дочери.

Основная аудитория Жорика же — взрослые, в которых, говорит клоун, тоже есть дети. «Только они спят, и их нужно разбудить смехом», — объясняет Юрий. Некоторых будить приходится долго и упорно. И не факт, что такой человек вообще рассмеется. По наблюдениям Юрия, он может сидеть, молчать, пожирать глазами — а потом искренне пожать руку и сказать: «Спасибо, это было круто!».

— Детям палец покажи — обхохочутся. А взрослых рассмешить сложнее — у них настрой такой изначально: «Ну-ка рассмеши меня, покажи, что ты можешь», — говорит Юрий. — А уж рассмешить другого клоуна — вот где высший пилотаж.

Разбудить себя





Между клоунами, говорит Юрий, в отличие от других артистов, нет конкуренции, нет соревнования. Все общаются как семья, друг у друга учатся — и у каждого есть свой зритель. Есть те, для кого клоунада — это больше про деньги и анимацию. Для Юрия же — смысл и практически образ жизни.

Нет, в обычной жизни он красный нос не носит. Хотя всем советует прикупить или сделать себе такой из куска поролона, чтобы узнать, кто ты есть на самом деле.

— Говорят, что клоуны дурачатся, что они надевают маску и валяют дурака. А на самом деле, когда мы наносим грим и надеваем носы, — мы те, кто мы есть. А в жизни, наоборот, все носим маски — без носов. Такой вот парадокс. В жизни мы подстраиваемся под социальные нормы, под чьи-то ожидания, соблюдаем всевозможные рамки. Потому выскакивают лицемерие, где-то — несдержанность. А с поролоновым носом ты настоящий.

В Беларуси считается, что клоун — это только для детей, это шуточки и веселые конкурсы. Но люди просто путают это с анимацией, объясняет Юрий и мечтает изменить это заблуждение. Объясняет: клоунада — это очень серьезное, специфическое искусство, замешанное на драме, лирике, философии, психологии и драматургии. И призванное веселить людей.

























«Все клоуны не от мира сего — как и дети с особенностями развития»

Немного странно все это слышать от кандидата в мастера спорта по боксу с «корочкой» электрогазосварщика, а по жизни — столяра-ипэшника с огромным стажем. На сцену Юрий пришел вместе с женой — они были «аниматорами с клоунскими носами». Потом жена из дуэта ушла.

— Я просто мало ее хвалил после работы! — теперь понимает свое упущений Юрий.





Его Жорик — лирическо-драматический клоун. Он очень любит говорить на сцене. И после выступлений дома бобруйчанин снимает клоунский нос и какое-то время молчит. Потому что нет сил — все отдал зрителю. А потом снова включается в реальность, в семью.

— Один час представления приравнивается к восьмичасовому рабочему дню. Поэтому клоуны, работающие в цирке с 14 лет, на пенсию уходят в 35 лет — раньше военных и милиционеров. Быть клоуном — это очень опасная и вредная работа. Я, например, за восемь минут на сцене могу пережить целую жизнь. А потом стать за кулисами и заплакать — от эмоционального напряжения.

Говорит, Юрий Никулин заметил, что хороших клоунов меньше, чем космонавтов. И что клоунами становятся в 40 лет, а хорошими клоунами — в 60, потому что для этого должен быть жизненный опыт. Светлакову сейчас 44 года, и уже пятый год он выступает перед особенными детьми в Бобруйске. Говорит, его один раз пригласили — и он больше не может не прийти. С онкологической детской больницей в Боровлянах — та же история.

— Все клоуны — странные люди. Они не от мира сего — как и дети с особенностями развития. У меня педагоги после выступления в шутку спрашивают, чем я таких особенных детей гипнотизирую. Они ведь и десять минут усидеть на месте не могут, а во время часового выступления — легко. И на прикосновения чужого человека могут отреагировать бурной истерикой, но со смехом принимают от клоуна воздушный шарик и бросаются обниматься, а потом разговаривают.





Врач в онкоцентре в Боровлянах рассказывал Юрию, что после его выступлений у детей анализы крови улучшаются. А тот этому ни капельки не удивляется:

— Это же научно и экспериментально доказано: смех, позитивные эмоции делают здоровее все живое, даже цветы. А долго ли проживет человек злобный, грустный, копающийся в себе, замкнутый в негативе? Да нас всех нужно лечить смехом.

Самолечением тоже можно и нужно заняться, учит Юрий. Рецепт прост: надеть клоунский нос и стать самим собой.