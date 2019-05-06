ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Нас всех нужно лечить смехом». Как бобруйский клоун «не от мира сего» работает с больными детьми

07.05.2019 08:00 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

«Нас всех нужно лечить — смехом», — совершенно серьезно говорит клоун Жорик. Точнее, бобруйчанин Юрий Светлаков. Единственный в городе сценический клоун — по образованию электрогазосварщик, по жизни столяр. Он регулярно бесплатно выступает перед особенными детьми и маленькими пациентами онкобольницы. А еще он провел уже второй клоунский фестиваль в Бобруйске — единственный подобный в стране. Но дети, говорит, важнее. В том числе те, которые спят во взрослых дяденьках и тетеньках.


Разбудить ребенка

— Я люблю детей. Мне не нужно ни мармелада, ни шоколада. А только м-а-а-аленьких детей, — говорит Юрий Светлаков своим обычным голосом и постепенно переходит в образ Жорика. — Они такие вку-у-ушные и о-о-очень шладенькие, особенно их смех. И эти маленькие дети живут во всех взрослых, просто спят. И мы, клоуны, будим их.

Сегодня в гримерке — два клоуна: бобруйский Жорик и немецкий с русскими корнями Дим-Дим, он же Дмитрий Шмидт. Дмитрий родился в России, но переехал в Германию как потомственный немец. Там он работает научным сотрудником в медучреждении, а последние четыре года — еще и клоуном. Просто потому, что ему это нравится. А в Бобруйск приехал по приглашению Юрия — выступить на фестивале клоунов и перед особенными детьми во вспомогательной школе.

С совершенно непроницаемыми лицами белорус и русский немец усаживаются на детские стульчики за детский же стол в школьном классе, открывают косметички и начинают накладывать грим.

Разноцветные резинки на прическу — хвост-пальму на макушке, широкие мазки черной и белой краской, пара взмахов кисточкой — и вместо Юрия в большом зеркале через пять минут появляется Жорик. Дим-Дим долго красит ресницы тушью — специальной, гримерской.

— С детьми нужно быть честными, — объясняет Дмитрий Шмидт. — Потому и грим нужно накладывать аккуратно, и парик или усы приклеивать основательно — обязательно ведь подергают. А если оторвут — разочаруются. Дети ведь очень умные — просто прикидываются глупыми. И они всегда хотят тебя раскусить. Поэтому нужно сделать так, чтобы они поверили в персонаж, в то, что он настоящий.






Как распознать клоуна? По трусам

Дмитрий «специализируется» на детях — в Германии он чаще выступает перед ними: показывает номера, включает в них элементы игры. Первый его зритель — три дочери.

Основная аудитория Жорика же — взрослые, в которых, говорит клоун, тоже есть дети. «Только они спят, и их нужно разбудить смехом», — объясняет Юрий. Некоторых будить приходится долго и упорно. И не факт, что такой человек вообще рассмеется. По наблюдениям Юрия, он может сидеть, молчать, пожирать глазами — а потом искренне пожать руку и сказать: «Спасибо, это было круто!».

— Детям палец покажи — обхохочутся. А взрослых рассмешить сложнее — у них настрой такой изначально: «Ну-ка рассмеши меня, покажи, что ты можешь», — говорит Юрий. — А уж рассмешить другого клоуна — вот где высший пилотаж.

Разбудить себя


Между клоунами, говорит Юрий, в отличие от других артистов, нет конкуренции, нет соревнования. Все общаются как семья, друг у друга учатся — и у каждого есть свой зритель. Есть те, для кого клоунада — это больше про деньги и анимацию. Для Юрия же — смысл и практически образ жизни.

Нет, в обычной жизни он красный нос не носит. Хотя всем советует прикупить или сделать себе такой из куска поролона, чтобы узнать, кто ты есть на самом деле.

— Говорят, что клоуны дурачатся, что они надевают маску и валяют дурака. А на самом деле, когда мы наносим грим и надеваем носы, — мы те, кто мы есть. А в жизни, наоборот, все носим маски — без носов. Такой вот парадокс. В жизни мы подстраиваемся под социальные нормы, под чьи-то ожидания, соблюдаем всевозможные рамки. Потому выскакивают лицемерие, где-то — несдержанность. А с поролоновым носом ты настоящий.

В Беларуси считается, что клоун — это только для детей, это шуточки и веселые конкурсы. Но люди просто путают это с анимацией, объясняет Юрий и мечтает изменить это заблуждение. Объясняет: клоунада — это очень серьезное, специфическое искусство, замешанное на драме, лирике, философии, психологии и драматургии. И призванное веселить людей.












«Все клоуны не от мира сего — как и дети с особенностями развития»

Немного странно все это слышать от кандидата в мастера спорта по боксу с «корочкой» электрогазосварщика, а по жизни — столяра-ипэшника с огромным стажем. На сцену Юрий пришел вместе с женой — они были «аниматорами с клоунскими носами». Потом жена из дуэта ушла.

— Я просто мало ее хвалил после работы! — теперь понимает свое упущений Юрий.


Его Жорик — лирическо-драматический клоун. Он очень любит говорить на сцене. И после выступлений дома бобруйчанин снимает клоунский нос и какое-то время молчит. Потому что нет сил — все отдал зрителю. А потом снова включается в реальность, в семью.

— Один час представления приравнивается к восьмичасовому рабочему дню. Поэтому клоуны, работающие в цирке с 14 лет, на пенсию уходят в 35 лет — раньше военных и милиционеров. Быть клоуном — это очень опасная и вредная работа. Я, например, за восемь минут на сцене могу пережить целую жизнь. А потом стать за кулисами и заплакать — от эмоционального напряжения.

Говорит, Юрий Никулин заметил, что хороших клоунов меньше, чем космонавтов. И что клоунами становятся в 40 лет, а хорошими клоунами — в 60, потому что для этого должен быть жизненный опыт. Светлакову сейчас 44 года, и уже пятый год он выступает перед особенными детьми в Бобруйске. Говорит, его один раз пригласили — и он больше не может не прийти. С онкологической детской больницей в Боровлянах — та же история.

— Все клоуны — странные люди. Они не от мира сего — как и дети с особенностями развития. У меня педагоги после выступления в шутку спрашивают, чем я таких особенных детей гипнотизирую. Они ведь и десять минут усидеть на месте не могут, а во время часового выступления — легко. И на прикосновения чужого человека могут отреагировать бурной истерикой, но со смехом принимают от клоуна воздушный шарик и бросаются обниматься, а потом разговаривают.


Врач в онкоцентре в Боровлянах рассказывал Юрию, что после его выступлений у детей анализы крови улучшаются. А тот этому ни капельки не удивляется:

— Это же научно и экспериментально доказано: смех, позитивные эмоции делают здоровее все живое, даже цветы. А долго ли проживет человек злобный, грустный, копающийся в себе, замкнутый в негативе? Да нас всех нужно лечить смехом.

Самолечением тоже можно и нужно заняться, учит Юрий. Рецепт прост: надеть клоунский нос и стать самим собой.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Бывший боксер с «корочкой» сварщика будит во взрослых детей и советует всем хотя бы раз надеть красный нос - и освободиться.
 
Новости дня
Новости общества
 
В районном Доме культуры состоялся культурно-патриотический проект «Память о войне бессмертна», наполненный героическими строками о подвиге советского народа
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
07.05.2019
Новости Волковыска

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • модные кожанные пиджаки вот
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика