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С дома на Мясникова сняли всю лепнину и декор «самого красивого балкона», но все обещают вернуть

07.05.2019 08:00 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Старинный дом на Мясникова, 76 знаменит своим красивым балконом. Его главный фасад сейчас спрятан за строительными лесами. Когда их снимут, горожане увидят, что на месте нет лепнины, исчез и декор того самого балкона, на который когда-то выходил писатель Янка Мавр. Специалист объяснил TUT.BY, что происходит.


— Лепнину с фасада сняли, но ее вернут обратно. Все под контролем, — сообщил в редакцию Андрей Карпук, который является руководителем разработкой научно-проектной документации по объекту, а еще руководит архитектурным отделом проектного филиала «Белреставрации».

Дом на Мясникова, 76 — часть застройки ХІХ — ХХ веков, историко-культурная ценность. Его запоминающаяся деталь — богато декорированный балкон. В мансарде с выходом на него несколько лет жил белорусский писатель Янка Мавр. Здание находится по соседству со знаменитым «Домом фото».


Дом на улице Мясникова, 76 до ремонта фасада. Лепнина и балкон с необычным украшением еще на месте. Фото: Виктория Герасимова, TUT.BY

Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Дом построили в XIX веке. Сначала он был двухэтажным, с мезонином и фронтоном по центру. Первым владельцем был некто Ляхович. В начале ХХ века здесь было приходское училище, позже здание передали Минскому еврейскому добровольному обществу, которое решило организовать женскую гимназию. После революции дом частично отдали под жилье. В 1960-х и 1980-х годах к дому пристроили третий этаж, потом еще один подъезд, а потом и четвертый этаж.


Исторический вид дома. Фото: minsk-old-new.com

Достраивают дом 76 по улице Мясникова. Газета «Добры вечар» за 5 июня 1992 года

В наши дни в доме уже не первый год идет капитальный ремонт. В 2017 году его пришлось приостановить из-за трещины, которую обнаружили в пристроенной части.

Весной 2019 года комиссия, которая обследовала главный фасад, нашла новые проблемы.

— Оказалось, что с лепным декором все плохо, — рассказывает Андрей Карпук. — Еще во время ремонта в девяностых с дома сняли историческую лепнину — тогда был большой скандал. Лепнину сделали заново — но некачественно, не совсем по проекту. Ее просто наклеили на фасад, прямо на краску, без анкеров (специальных креплений. — Прим. TUT.BY). С тех пор лепной декор повредили еще и когда закрепляли подсветку на здании. Странно, что ничего не упало.

По словам Андрея Карпука, проржавевшим был и декоративный элемент под балконом.

— Его еще называют «кастрюля» — он старый, но металл совсем проржавел — его можно было проткнуть пальцем.

Комиссия решила временно приостановить капитальный ремонт главного фасада — было ясно, что нужно восстанавливать его облик, рассказывает Андрей Карпук.


Андрей Карпук, осуществляющий авторский надзор за работами по зданию, говорит, что декоративные элементы просто отваливались от фасада. Фото: из архива Андрея Карпука




Проект по капитальному ремонту дома разрабатывала творческая мастерская Заборской. Теперь он претерпит изменения — это будет капитальный ремонт с элементами реставрации фасадов.

— Лепной декор надо почти полностью заменять — «Белреставрация» сняла слепки. Новая лепнина будет заново крепиться на здание: на этот раз на специальные растворы и анкера, — чтобы было надежно. Конструкция под балконом тоже пришла в негодность, поэтому «Минскремстрой» взялся сделать такую же, один в один. Кроме того, мы подняли проект 1990-х годов — выполним по нему то, что не было исполнено. Я, как руководитель разработки проекта, хочу, чтобы при покраске здания подчеркнули его историческую часть: «родные» этажи выделили более светлым цветом.


Андрей Карпук добавляет, что к 1 июня строители снимут леса — во время Европейских игр работы вести не будут.

— Нужно, чтобы минчане были готовы к тому, что дом пока будет стоять в упрощенном виде, только с карнизами на фасаде. Но потом заказчик, ЖКХ № 1 Московского района, должен все вернуть на место, — объясняет Андрей Карпук.


Капитальный ремонт фасада со стороны двора
 
 
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Фасад дома на Мясникова, 76 спрятан за строительными лесами. Когда их снимут, все увидят, что на месте нет лепнины. Реставратор объяснил TUT.BY, что происходит
 
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