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Налоговая объяснила, как физлицам легально оказывать услуги по выращиванию сельхозпродукции

07.05.2019 — Новости Общества | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Налоговым кодексом Республики Беларусь предусмотрено право граждан заниматься оказанием услуг по выращиванию сельскохозяйственной продукции физическим лицам без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя.

Налоговая объяснила, как физлицам легально оказывать услуги по выращиванию сельхозпродукции
В ИМНС по Пинскому району рассказали корреспонденту pinsknews.by, что необходимо предпринять, чтобы легально оказывать такие услуги.

Гражданам до начала осуществления деятельности необходимо:

1) подать в налоговый орган уведомление (в письменной форме либо в электронном виде), указав в нем:

  • вид деятельности;
  • период и место осуществления деятельности;

2) произвести уплату единого налога.

Ставка единого налога, подлежащая уплате в бюджет, исчисляется и предъявляется налоговым органом на основании поданного письменного уведомления и составляет в месяц: в г. Бресте – 16,89 руб., в г. Барановичи, г. Пинске – 16 руб., других населенных пунктах Брестской области – 11,26 руб.

Законодательством предусмотрены льготы в размере 20% от установленных ставок единого налога для плательщиков:

  • достигших общеустановленного пенсионного возраста (при представлении документа, удостоверяющего личность, в котором указан возраст);
  • инвалидов (при представлении удостоверения инвалида или пенсионного удостоверения, содержащего данные о назначении его владельцу соответствующей группы инвалидности и сроке, на который она установлена);
  • родителей (усыновителей) в многодетных семьях с тремя и более детьми в возрасте до восемнадцати лет (при представлении документа, удостоверяющего личность, и удостоверения многодетной семьи);
  • родителей (усыновителей), воспитывающих детей-инвалидов в возрасте до восемнадцати лет (при представлении документа, удостоверяющего личность, и удостоверения ребенка-инвалида).

На 45% ставка снижается при наличии права на снижение установленной ставки единого налога одновременно по нескольким вышеуказанным основаниям.

Документы, подтверждающие право на льготу по единому налогу, представляются одновременно с уведомлением.

Нужно знать, что:

  • деятельность должна осуществляться самостоятельно без привлечения других лиц;
  • порядок приема наличных денежных средств и ведения учета не установлен;
  • уплата единого налога производится ежемесячно не позднее 1-го числа месяца, в котором деятельность будет осуществляться.
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