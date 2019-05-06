Налоговая объяснила, как физлицам легально оказывать услуги по выращиванию сельхозпродукции

Источник материала: Полесская правда

Налоговым кодексом Республики Беларусь предусмотрено право граждан заниматься оказанием услуг по выращиванию сельскохозяйственной продукции физическим лицам без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя.



В ИМНС по Пинскому району рассказали корреспонденту pinsknews.by, что необходимо предпринять, чтобы легально оказывать такие услуги.

Гражданам до начала осуществления деятельности необходимо:

1) подать в налоговый орган уведомление (в письменной форме либо в электронном виде), указав в нем:

вид деятельности;

период и место осуществления деятельности;

2) произвести уплату единого налога.

Ставка единого налога, подлежащая уплате в бюджет, исчисляется и предъявляется налоговым органом на основании поданного письменного уведомления и составляет в месяц: в г. Бресте – 16,89 руб., в г. Барановичи, г. Пинске – 16 руб., других населенных пунктах Брестской области – 11,26 руб.

Законодательством предусмотрены льготы в размере 20% от установленных ставок единого налога для плательщиков:

достигших общеустановленного пенсионного возраста (при представлении документа, удостоверяющего личность, в котором указан возраст);

инвалидов (при представлении удостоверения инвалида или пенсионного удостоверения, содержащего данные о назначении его владельцу соответствующей группы инвалидности и сроке, на который она установлена);

родителей (усыновителей) в многодетных семьях с тремя и более детьми в возрасте до восемнадцати лет (при представлении документа, удостоверяющего личность, и удостоверения многодетной семьи);

родителей (усыновителей), воспитывающих детей-инвалидов в возрасте до восемнадцати лет (при представлении документа, удостоверяющего личность, и удостоверения ребенка-инвалида).

На 45% ставка снижается при наличии права на снижение установленной ставки единого налога одновременно по нескольким вышеуказанным основаниям.

Документы, подтверждающие право на льготу по единому налогу, представляются одновременно с уведомлением.

Нужно знать, что: