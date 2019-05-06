|
Налоговая объяснила, как физлицам легально оказывать услуги по выращиванию сельхозпродукции
07.05.2019 — Новости Общества | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Налоговым кодексом Республики Беларусь предусмотрено право граждан заниматься оказанием услуг по выращиванию сельскохозяйственной продукции физическим лицам без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя.
Гражданам до начала осуществления деятельности необходимо:
1) подать в налоговый орган уведомление (в письменной форме либо в электронном виде), указав в нем:
2) произвести уплату единого налога.
Ставка единого налога, подлежащая уплате в бюджет, исчисляется и предъявляется налоговым органом на основании поданного письменного уведомления и составляет в месяц: в г. Бресте – 16,89 руб., в г. Барановичи, г. Пинске – 16 руб., других населенных пунктах Брестской области – 11,26 руб.
Законодательством предусмотрены льготы в размере 20% от установленных ставок единого налога для плательщиков:
На 45% ставка снижается при наличии права на снижение установленной ставки единого налога одновременно по нескольким вышеуказанным основаниям.
Документы, подтверждающие право на льготу по единому налогу, представляются одновременно с уведомлением.
Нужно знать, что:
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)