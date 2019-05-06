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У православных верующих сегодня Радоница

07.05.2019 09:00 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. У православных верующих сегодня Радоница (Радуница) - день поминовения усопших, который приходится на вторник второй пасхальной недели. Название праздника происходит от слова "радость", которую принесло всем Воскресение Господне.

Особое место Радоницы в годичном круге церковных праздников - сразу после Светлой пасхальной недели - как бы предписывает христианам не предаваться скорби из-за смерти близких, а наоборот радоваться их рождению в новую жизнь - жизнь вечную. Победа над смертью, одержанная Иисусом Христом, вытесняет печаль о временной разлуке с родными.

В этот день совершается праздничная служба: впервые после Пасхи звучит заупокойная молитва, к которой прибавляются пасхальные песнопения. Для поминовения близких верующие в храме подают записки с их именами, ставят свечи с молитвой об упокоении усопших, приносят продукты на "канун" (подсвечник в форме стола, который стоит перед Распятием).

Молясь за усопших, живые делятся с ними пасхальной радостью о воскресшем Христе-Спасителе. На Радоницу обязательны обрядовые блюда - поминальная постная кутья с медом, крашеные пасхальные яйца, куличи, блины, медовые пасхальные пряники.

Поминовение совершается и на кладбищах. Могилу прибирают, зажигают на ней свечу в память об усопшем. Обязанность любого православного христианина в этот праздник - молить Господа об упокоении душ родных и близких. Дома перед поминальной трапезой необходимо почитать заупокойные молитвы из молитвослова.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. У православных верующих сегодня Радоница (Радуница) - день поминовения усопших, который приходится на вторник второй пасхальной недели....
 
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