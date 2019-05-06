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В Минске задержали семейную пару с наркотиками

07.05.2019 11:04 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

У мужа при себе была марихуана, у жены — альфа-PVP. Наркотики нашли и у них дома, сообщает пресс-служба ГУВд Мингорисполкома.

Милиция задержала 42-летннго минчанина, у которого было обнаружено и изъято 0,6 грамма марихуаны. У его 38-летней супруги нашли 0,5 грамма особо опасного наркотического средства альфа-PVP.

В ходе проведения осмотра, по месту жительства задержанных, было обнаружено и изъято около 4 грамм марихуаны.

Известно, что фигуранты ранее были судимы за незаконный оборот наркотических средств.

 
 
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В ходе проведения осмотра, по месту жительства задержанных, было обнаружено и изъято около 4 грамм марихуаны.
 
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