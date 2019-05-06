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Куда пойти в Витебске в День Победы

07.05.2019 12:00 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В этом году в День Победы в Витебске не будет традиционного парада. На площади Победы пройдут митинг, концерт и спортивно-развлекательные мероприятия. Праздничные программы также подготовили и на других площадках в городе.

Программа основных мероприятий

10.00, площадь Победы — возложение цветов и венков к «Трем штыкам», театрализованный митинг

10.30−16.00, площадь Победы — концерт, спортивные игры, конкурсы, выставка военной техники, выступление духового оркестра

10.30−14.00, парк Победителей — концертно-развлекательная программа

10.30−14.00, сквер на улице Богдана Хмельницкого — демонстрация обмундирования и униформы Красной Армии военных лет

11.00−15.00, улицы Пушкина, Суворова, сквер Маяковского — концертно-развлекательная программа

15.00−18.00, площадка возле концертного зала «Витебск» — танцевальная программа с участием духового оркестра

19.00−23.00, площадь Победы — концерт

23.00, площадь Победы — салют.

 
Теги: Витебск
 
 
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В этом году в День Победы в Витебске не будет традиционного парада.
 
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