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Куда пойти в Витебске в День Победы
07.05.2019 12:00 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В этом году в День Победы в Витебске не будет традиционного парада. На площади Победы пройдут митинг, концерт и спортивно-развлекательные мероприятия. Праздничные программы также подготовили и на других площадках в городе.
Программа основных мероприятий
10.00, площадь Победы — возложение цветов и венков к «Трем штыкам», театрализованный митинг
10.30−16.00, площадь Победы — концерт, спортивные игры, конкурсы, выставка военной техники, выступление духового оркестра
10.30−14.00, парк Победителей — концертно-развлекательная программа
10.30−14.00, сквер на улице Богдана Хмельницкого — демонстрация обмундирования и униформы Красной Армии военных лет
11.00−15.00, улицы Пушкина, Суворова, сквер Маяковского — концертно-развлекательная программа
15.00−18.00, площадка возле концертного зала «Витебск» — танцевальная программа с участием духового оркестра
19.00−23.00, площадь Победы — концерт
23.00, площадь Победы — салют.
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В этом году в День Победы в Витебске не будет традиционного парада.
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