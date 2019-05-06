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В Могилеве торжественно открыли спуск с перилами

07.05.2019 12:37 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Благоустроенный спуск появился у жителей Могилева. Такой подарок власти города сделали в канун Дня Победы, сообщает СТВ.


Фото: СТВ

Надежные перила и дорожное покрытие появились на территории городского парка. Как рассказал принимавший участие в открытии спуска депутат Игорь Марзалюк, это достаточно крутой спуск.

«Здесь стояли деревянные временные перила, не очень хорошие, скажем мягко. Поэтому мы решили, что с учетом этих светлых праздников — и поминовения всех предков, и самого великого праздника, 9 Мая, — такой небольшой подарок», — сообщил депутат.


Фото: СТВ

Фото: СТВ

Традиция торжественно открывать малозначительные объекты широко распространена в Украине и России. В этих странах периодически разрезают красную ленточку на остановочных пунктах, площадках для мусорных баков, туалетах в школе. Теперь новое веяние докатилось и до Беларуси.

 
Теги: Могилев
 
 
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Надежные перила и дорожное покрытие появились на территории городского парка. Как рассказал принимавший участие в открытии спуска депутат Игорь Марзалюк, это...
 
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