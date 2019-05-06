В Могилеве торжественно открыли спуск с перилами

Источник материала: Tut.by

Благоустроенный спуск появился у жителей Могилева. Такой подарок власти города сделали в канун Дня Победы, сообщает СТВ .



Фото: СТВ

Надежные перила и дорожное покрытие появились на территории городского парка. Как рассказал принимавший участие в открытии спуска депутат Игорь Марзалюк, это достаточно крутой спуск.

«Здесь стояли деревянные временные перила, не очень хорошие, скажем мягко. Поэтому мы решили, что с учетом этих светлых праздников — и поминовения всех предков, и самого великого праздника, 9 Мая, — такой небольшой подарок», — сообщил депутат.



Фото: СТВ



Фото: СТВ

Традиция торжественно открывать малозначительные объекты широко распространена в Украине и России. В этих странах периодически разрезают красную ленточку на остановочных пунктах , площадках для мусорных баков , туалетах в школе . Теперь новое веяние докатилось и до Беларуси.