IT-консультанта Глеба Рубанова задержали за репост в соцсетях

Источник материала: Tut.by

Сегодня ночью, с 6 на 7 мая, задержали на трое суток IT-консультанта Глеба Рубанова, Причина: репост в социальны сетях. Предполагают, что он участвовал во флешмобе #яэкстрэміст, сообщает KYKY.org .



Глеб Рубанов. Фото: Facebook / Hleb Rubanau

О том, как задерживали Глеба Рубанова, рассказала его жена Анастасия в Facebook: «Только что. Среди ночи в 4:30 звонок на городской. Кто-то представляется участковым, сообщает, что какой-то неадекват громил машины во дворе, наш Citroen поврежден и Глебу нужно выйти во двор, чтобы проверить повреждения. Там выясняется, что с машиной все в порядке, но Глеба очень хотят видеть в Советском РУВД — вероятно, по делу, связанному с флешмобом Николая Дедка. Повезли его туда сейчас на гражданской машине».

Позже Глеб Рубанов сообщил, что его задержали на трое суток до суда.

Отметим, что 21 марта Глебу Рубанову позвонил участковый, который настаивал на немедленном разговоре насчет флешмоба #яэкстрэміст. Рубанов предложил перенести встречу на более удобное для него время, но участковый сказал, что оттягивать некуда: истекает срок проверки по делу, возбужденному 14 марта. Глеб от встречи отказался.

Флешмоб #яэкстрэміст запустил анархист и журналист Николай Дедок. Его участники выкладывают в соцсети свои фотографии с материалами из Республиканского списка экстремистских материалов и помечают публикации соответствующим хэштегом.