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IT-консультанта Глеба Рубанова задержали за репост в соцсетях
07.05.2019 13:02 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Сегодня ночью, с 6 на 7 мая, задержали на трое суток IT-консультанта Глеба Рубанова, Причина: репост в социальны сетях. Предполагают, что он участвовал во флешмобе #яэкстрэміст, сообщает
О том, как задерживали Глеба Рубанова,
Позже Глеб Рубанов сообщил, что его задержали на трое суток до суда.
Отметим, что 21 марта Глебу Рубанову позвонил участковый, который настаивал на немедленном разговоре насчет флешмоба #яэкстрэміст. Рубанов предложил перенести встречу на более удобное для него время, но участковый сказал, что оттягивать некуда: истекает срок проверки по делу, возбужденному 14 марта. Глеб от встречи отказался.
Флешмоб #яэкстрэміст запустил анархист и журналист Николай Дедок. Его участники выкладывают в соцсети свои фотографии с материалами из Республиканского списка экстремистских материалов и помечают публикации соответствующим хэштегом.
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Позже Глеб Рубанов сообщил, что его задержали на трое суток до суда.
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