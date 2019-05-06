Погода на 8 мая: ночью заморозки, днем до +17°С

Источник материала: Tut.by

8 мая погода в Беларуси улучшится, но незначительно. Об этом сообщает Белгидромет Минприроды.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

8 мая на территории Беларуси установится погода преимущественно без осадков, лишь по востоку страны временами пройдут дожди, возможно, грозы. Ветер северный, северо-западный 4−9 метров в секунду, в отдельных районах — порывы до 14 м/с.

Температура ночью минимальная +1,7°С, местами заморозки 0…-2°С, максимальная температура днем +11…17°С, по востоку в течение дня +7…10°С, в Минске — около 13 градусов выше нуля.

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