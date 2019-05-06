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Почему белорусским детям в руки попадают токсичные игрушки
07.05.2019 16:51 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Игрушки составляют треть товаров, признанных в прошлом году в странах Евросоюза опасными. Примерно в 25% случаев включение игрушек в этот список было
Эта проблема актуальна и для Беларуси. Продукция, сошедшая с конвейеров отечественных компаний, проходит достаточно серьезный контроль. Но значительное количество игрушек на полках отечественных магазинов, киосков и рынков произведены в странах Юго-Восточной Азии.
— У нашей сертификационной лабораторной системы ограниченные возможности контроля на этих предприятиях. В Китай с проверками не поедешь. А на импортируемые игрушки предоставляют только сертификат соответствия, выдаваемый в аккредитованной Евразийским экономическим союзом лаборатории, — рассказывает директор Центра экологических решений Евгений Лобанов.
Как показывает практика, производители не всегда делают игрушки такого же качества, как те образцы, что проходят проверку в лабораториях.
Как выбрать безопасную игрушку
Знаки соответствия качеству Евразийского экономического союза или
— Важно принимать во внимание совокупность факторов. Это и качество изготовления игрушки. Если она выглядит «хлипко», то есть производитель недостаточно сил вкладывает даже во внешний вид и функционал игрушки, значит к составу он, наверное, относится так же, — говорит Евгений Лобанов.
Качество упаковки тоже свидетельствует об ответственности производителя.
Эксперт рекомендует всегда обращать внимание на этикетку.
— Если в составе не написано слово «пластмасса» или другой основной материал, это повод задуматься, — считает он.
Не менее важный элемент — цвет. Детям нравятся максимально яркие игрушки. Но как раз «кричащие», очень насыщенные цвета чаще содержат вредные вещества.
Последний фактор, самый очевидный — запах. Если упаковка или сама игрушка имеют сильный, тем более неприятный запах, покупать ее не стоит.
Лучше всего выбирать игрушки из натуральных материалов, а также отдавать предпочтение продукции отечественных производителей: контроль за белорусскими товарами ведется более тщательно, чем за импортными.
—Лучше иметь меньше игрушек, но хорошего качества, — советует эколог.
Когда покупатели смогут выбирать безопасные товары?
В лучшем случае производители пишут, что игрушка сделана из пластмассы, дерева, металла и указан тип пластика.
— Самое опасное — это не основной материал, а добавки, пластификаторы или пигмент, на которой сделана краска. С таким подходом мы, как потребители, всегда находимся в проигрышной ситуации, — говорит Евгений Лобанов.
Бывает, что производители на упаковке подчеркивают, что в товаре нет какого-нибудь одного вредного элемента, но в нем могут быть не менее опасные заменители.
Вот почему защитники прав потребителей и экологические организации лоббируют на уровне ЕАЭС введение обязательного информирования потребителей о подробном составе товаров, отмечает эксперт.
— Имея возможность увидеть на упаковке детальный состав товара (как, например, в косметике), потребители смогут сами оценивать его качество и выбирать, — объясняет он.
Также экологи выступают за приближение системы измерения веществ, входящих в состав товаров, в том числе игрушек, к европейской.
— У нас они измеряются в средах. Например, если предполагается, что игрушку ребенок будет брать в рот, то концентрация тяжелых металлов или фталатов измеряется в водной вытяжке. А в Евросоюзе исследуют соответствие нормам количества конкретного вещества в составе, — отмечает эксперт.
Используй Беларусь европейский метод оценки безопасности игрушек с точки зрения их состава, можно было бы снизить количество небезопасных соединений и материалов, считают экологи.
В будущем, по мнению директора ЦЭР, было бы оптимально вообще отказаться от использования потенциально опасных веществ в качестве ингредиентов для производства детских игрушек.
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Продукция, сошедшая с конвейеров отечественных компаний, проходит достаточно серьезный контроль. Но значительное количество игрушек на полках отечественных...
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