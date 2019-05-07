«Несем все, что они любили, - креветок, раков, рыбу». Как отмечают Радуницу на цыганском кладбище

Источник материала: Tut.by

Этот праздник у цыган всегда проходит по одному сценарию: утром семья усопшего идет в церковь, молится, а дальше все собираются ехать на кладбище. Одни укладывают деликатесы в повозку для лошадей, другие грузят тарелки с запеченной уткой и курицей — в машину. Радуница — единственный день в году, когда возле могил родных накрываются пышные столы, жарятся шашлыки, пыхтит самовар и за столом целый день говорят о тех, кто ушел в мир иной.



На кладбище люди несут еду и самовар

На часах 10 утра, и возле кладбища в деревне Ясный Лес (Бобруйский район, Могилевская область) останавливаются первые машины, из салона выходят представители этнического меньшинства. В руках большие клетчатые сумки, тарелки с едой, укрытые от дождя пищевой пленкой, за взрослыми бежит гурьба детей.

— Это все угодно нашим мертвым, нашим родителям, — говорит Татьяна, расставляя возле могил свекра и свекрови тарелки с запеченной рыбой, уткой, тарталетки с икрой, нарезку из колбас и огромные вазы с фруктами. Узнав о том, что мы готовим репортаж про празднование Радуницы, семья Татьяны с улыбкой приглашает нас за стол. Отказаться нельзя — это знак уважения к покойным родным Татьяны, считается, чем больше людей поминают усопшего, тем лучше. И неважно — были вы с ним знакомы или нет.



На кладбище принято ходить друг к другу в гости.

— Радуницу мы ждем целый год и по традиции накануне готовим те блюда, которые любили наши близкие. Например, мама очень любила рыбу, а папа — мясо, — объясняет набор блюд Татьяна и продолжает сервировать стол.

Могилы цыган выделяются издалека: памятники умерших, как правило, во весь рост, рядом с их изображением могут быть лошади, которых они так сильно любили при жизни, иногда возле портрета покойника изображены купола церкви или даже чашка чая. По столу и могиле можно понять, к чему человек был привязан при жизни, каким запомнили его близкие. И когда хоронят цыгана, возле его могилы семья сразу выкупает большую часть земли: здесь обязательно должна стоять большая беседка или навес. Традиция из года в год остается неизменной: какая бы погода ни была, на Радуницу близкие и родные соберутся за столом. Он будет накрыт красивой скатертью и ломиться от изысканных блюд.



Приходя на кладбище, люди обязательно обходят могилы всех своих родных

— Мертвых надо уважить, — так говорят цыгане и первый кусок от пирога кладут на могилу мертвых. Дальше садятся за стол и первые 20 грамм, не чокаясь, выпивают за покойника.

— Вы ешьте, ешьте. Это угодно мертвому, когда едят живые, — приговаривают наши герои, накладывая в тарелки разную еду.

«Когда хорошая погода, приезжаем на кладбище прямо на лошади»

Семья Татьяны и ее золовки Рады живет в известном цыганском районе Титовка в Бобруйске.

— Когда хорошая погода, приезжаем на кладбище прямо на лошадях, берем лавки, самовар и сидим до вечера. Но сегодня дождь, поэтому мы на машине, — продолжает рассказывать TUT.BY Татьяна. — Почему на лошадях? Наш папа их любил. Радуница — день мертвых, и раз в году все делаем для них.

О родителях представители этнического меньшинства отзываются с особым уважением, после их смерти главным в семье становится тот, кто самый старший по возрасту.



Полгода назад Ангелина потеряла мужа

— У нас это Александр, как он скажет, так и будет, — добавляет семья Татьяны и Рады, когда за стол садится немногословный мужчина. Это и есть Александр.

Семья шутит, что уже полтора года «бацька» выбирает жену для 30-летнего сына и пока этот процесс бесконечный, Борис до сих пор не женат.

Недалеко от этой семьи стол начала накрывать вдова Ангелина, в ноябре 2018 года от инфаркта умер ее муж Артур. Пока женщины выкладывают на подносы клубнику, нарезают сочный арбуз, раскладывают креветок, крабов и бутерброды с икрой, мужчины разжигают мангал. Через час будут готовы шашлыки.

— В году девять поминальных дней, но самый важный — Радуница. Мы всегда чтим этот праздник, нельзя забывать близких и родных людей, верим: они всегда с нами рядом и приходят к нам во сне, — рассказывает Ангелина.



Пока женщины накрывают на стол, мужчины жарят шашлыки

Утро для женщины началось с того, что на подоконник она поставила блинчики и чай для покойного мужа — и ушла на службу в церковь. Ее дочка Нина признается: накануне Радуницы ей приснился отец, это добрый знак. 40-летний Артур всю жизнь занимался спортом, следил за здоровьем, а умер от инфаркта.

— У каждого своя судьба, — вздыхает Ангелина. — Наверное, нельзя было праздновать ему 40-летие. Он отметил и умер через месяц.

Рядом с Артуром похоронен его двоюродный брат, когда пройдет год, их могилы объединит общий навес, временную беседку уберут, Артуру поставят памятник и выложат все мрамором.

«Большие памятники ставим, чтобы на близких обращали внимание»





— Откуда пошла традиция устанавливать большие памятники? — интересуемся у цыган.

— Это передается из поколения в поколение, мы чтим родных, хотим, чтобы другие обращали на них внимание, подходили, спрашивали. Пока мы чтим усопших, они с нами, — объясняет Ангелина.

Сперва семья сядет за стол сама, а дальше начнет принимать гостей и ходить на могилы родных и близких. Считается, на том свете покойники точно так же ходят друг к другу в гости. Пока горит мангал, с молодыми людьми беседует представительный мужчина, очень похожий на баронов, которых показывают в кино: с кучерявой бородой, с расстегнутой рубашкой, из-под которой виден деревянный крест. На вопрос о том, барон ли он, цыган отвечает с улыбкой:

— Я возле барона. Будущий. Нынешний барон назначил меня после его смерти.

— И что будет входить в ваши обязанности?

— Если прикажу ему (будущий барон показывает на парня возле мангала. — Прим. TUT.BY), точнее, попрошу растопить — он это сделает, или скажу: «Пошли выпить», пойдет. Еще к барону ходят за советом, — рассказывает Леонид. Он говорит, что в Титовке у него три двухэтажных дома и считается зажиточным человеком.

Сегодняшний стол не единственный, который приготовит Ангелина, после кладбища она приедет домой и поставит на ночь еще один стол с едой для покойного мужа. Утром все раздадут соседям и нуждающимся, самой семье не положено ничего с него брать.

— А на кладбище несем все, что любили близкие, — креветок, раков, рыбу. Обязательно готовим рисовую кашу, — добавляет Ангелина.





— После смерти папы плачем каждый день, вспоминаем все хорошее и плохое. Говорят, со временем боль утихает, у нас все наоборот, чем больше времени проходит, тем хуже, очень его не хватает, — говорит у могилы отца Нина, дочка Ангелины.

«Сдали всех свиней и коров, чтобы поставить памятник»

Несмотря на дождь и плохую погоду, Мария Демьяновна решила не отказываться в этот день от самовара, уж очень любил покойный муж Яков Николаевич пить чай. Пока самовар пыхтит, женщина ставит на стол красивые большие пироги, по традиции их готовят сами, в магазине куличи покупать нежелательно.



Мария Демьяновна говорит, что ее муж был простым человеком, который очень любил лошадей

Пройти мимо места, где захоронен Яков Николаевич, сложно, оно сразу бросается в глаза: под огромным навесом большой памятник, на одной стороне мужчина изображен в полный рост, рядом с ним лошади, на другой — он сидит в большом кресле и держит в руках сигарету.

— Муж был простым человеком, очень хорошим хозяином, — отмечает Мария Демьяновна. — Памятник выбрала сама, посмотрела разные дизайны и решила, он будет таким. Когда-то у нас дома было много лошадей, больше двадцати голов, поэтому они есть на памятнике, ну и курил Яков Николаевич всегда.

Как рассказывает TUT.BY Мария Демьяновна, на Радуницу «стол готовят со всей душой». Помянув близкого, семья идет в «гости» к его покойному брату. Там тоже накрыт богатый стол и кипит самовар.

Цыгане очень легко и просто идут на контакт, но только при одном условии: нужно обязательно помянуть покойника, пьют по чуть-чуть и зорко следят за тем, чтобы еда в тарелках гостей не заканчивалась.

Родные Якова Николаевича обнимаются, присаживаются за стол, чтобы узнать историю уже другой семьи, мы спрашиваем разрешение у старейшины Татьяны Николаевны. С ней советуются не только по поводу интервью, но и житейских вопросов: какие обои лучше купить в дом, какую скотину растить, какую крупную покупку запланировать на год. Памятник мужа Татьяны Николаевны необычен тем, что большими буквами над портретом супруга написана его кличка — Кинеля.



После смерти мужа Татьяна Николаевна стала главной в семье

— Она была с ним с детства, все его знали как Кинелю, поэтому решили написать еще кличку, — говорит женщина.

Сам Иван Николаевич не хотел роскошного памятника, при жизни не носил золото.

— Он не любил выделяться, пахал землю, продавал навоз, свиней держал, — с улыбкой отмечает Татьяна Николаевна.

Но сын Николай решил: папа заслужил достойный памятник, и хоть денег не было сразу его оплатить, договорился выплачивать в рассрочку.



На могиле нужно обязательно помянуть близких и родных

— Сдали всех свиней и коров, чтобы сделать все как надо, поставить памятник, беседку и ограду, — признается Татьяна Николаевна.

«Среди нас есть врачи, адвокаты и такие грамотные люди, что просто караул!»

Ее сын Николай приезжает на могилу к отцу не только на Радуницу.

— Например, могу летом с детьми приехать, сделать шашлыки, выпить чая, отдохнуть. Еду, когда становится грустно, скучно без папы, иногда просто прихожу на кладбище, чтобы выкурить сигарету с отцом, посидеть, — вспоминает Николай. — Когда у нас свадьба, положено приехать на 20−30 минут на могилу близкого, это дань уважения.

Сегодня к чаю семья Ивана Николаевича привезла еще торты, всё, как он любил при жизни.



Еду на кладбище приносят с самого утра. Если повезет с погодой, люди будут здесь до позднего вечера

— Смотрите, как за собой после стола убирают люди, — показывает Николай на соседнюю могилу, где нет ни одной бумажки или пластикового стакана. — Мы всегда после себя убираем идеально, иначе стыдно будет.

За столом разговор переходит к тому, какое будущее для детей хотят цыгане. Николай закончил всего 8 классов, теперь работает продавцом на рынке, но понимает — без образования никуда. Молодая семья пока живет в Титовке, но купила в городе квартиру и решила: как только дети окончат местную школу, в которой девять классов, нужно будет перебираться ближе к другому учебному заведению.



Сейчас родители хотят, чтобы дети получали образование

— Сейчас цыгане стали немного учиться, например, наши внуки все работают. Нас не обижает, когда называют цыганами, это наша нация, обидно, что некоторые по привычке думают, мол, мы обязательно воруем и обманываем. Среди нас есть врачи, адвокаты и такие грамотные люди, что просто караул! Например, сосед, 18-летний мальчик учится на программиста. Нет плохой нации, есть плохие люди, — говорят на прощание цыгане.



