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7 мая – День работников радио, телевидения и связи

07.05.2019 — Новости Общества | Полымя  
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Источник материала: Полымя

7 мая – День работников радио, телевидения и связи

Уважаемые  работники организаций  связи  Кореличчины!
От  имени районного исполнительного комитета и районного    Совета депутатов примите искренние поздравления с профессиональными праздниками – Днем работников  радио, телевидения  и  связи!
В сегодняшнем мире коммуникаций   современные средства  связи  и массовой информации  играют важную и значимую роль.

Сегодня трудно представить нашу жизнь без радиовещания, связи и телевидения. В нашу жизнь уверенно вошли мобильная связь, интернет, цифровые технологии, спутниковое и кабельное телевидение. Благодаря их существованию и быстрому развитию сокращаются расстояния между странами, городами и людьми, жизнь становится яркой, интересной и насыщенной. Они являются одним из важнейших видов общения людей, культурных и деловых связей, стали важнейшей составляющей социально-экономического развития нашего общества. 

От профессионализма  работников   отрасли  связи  во многом зависит комфорт  каждого из нас, качество жизни каждого жителя нашего района. 

Уверены, что достойный  труд   и  целеустремленность    позволят вам и впредь приумножать потенциал отрасли, увеличивая спектр и качество услуг населению.  

Желаем всем крепкого здоровья, благополучия и новых  профессиональных  успехов!

 
 
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Уважаемые  работники организаций  связи  Кореличчины! От  имени районного исполнительного комитета и районного    Совета депутатов примите искренние...
 
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