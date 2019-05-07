7 мая – День работников радио, телевидения и связи

Источник материала: Полымя





Уважаемые работники организаций связи Кореличчины!

От имени районного исполнительного комитета и районного Совета депутатов примите искренние поздравления с профессиональными праздниками – Днем работников радио, телевидения и связи!

В сегодняшнем мире коммуникаций современные средства связи и массовой информации играют важную и значимую роль.

Сегодня трудно представить нашу жизнь без радиовещания, связи и телевидения. В нашу жизнь уверенно вошли мобильная связь, интернет, цифровые технологии, спутниковое и кабельное телевидение. Благодаря их существованию и быстрому развитию сокращаются расстояния между странами, городами и людьми, жизнь становится яркой, интересной и насыщенной. Они являются одним из важнейших видов общения людей, культурных и деловых связей, стали важнейшей составляющей социально-экономического развития нашего общества.

От профессионализма работников отрасли связи во многом зависит комфорт каждого из нас, качество жизни каждого жителя нашего района.

Уверены, что достойный труд и целеустремленность позволят вам и впредь приумножать потенциал отрасли, увеличивая спектр и качество услуг населению.

Желаем всем крепкого здоровья, благополучия и новых профессиональных успехов!