«Шокируют многоразовые прокладки». Минчанки открыли в центре экомагазин с товарами без упаковок

Источник материала: Tut.by

Минчанки Светлана Гатальская и Юлия Лисица открыли в Минске магазин многоразовых экологичных товаров без упаковки. Какой на этом получается бизнес и как покупатели реагируют на прокладки, которые надо стирать, — в материале TUT.BY.





Основательницы магазина Светлана и Юлия познакомились в 2017 году на Social Weekend, где выступали со своими экологическими проектами. Девушки решили объединиться и открыть первый в Беларуси zero waste магазин — без отходов. Онлайн девушки запустили его в декабре 2018 года.

— Был огромный ажиотаж, мы развозили по 15 заказов в день. Было очень много воодушевления, люди позитивно отзывались, благодарили, что мы открылись. Было много запросов от людей, мол, а где можно пощупать, посмотреть, купить товары на розлив, — рассказывает Светлана.



Основательница магазина Светлана и Роман — продавец

Месяц назад девушки открыли Zerro уже не в интернете — небольшую точку на семь «квадратов» в торговом центре «Силуэт». По словам продавца Романа, сейчас в день приходит порядка 30 покупателей, большинство — те, кто идет в zero waste магазин целенаправленно.

— На самом деле это актуально. К нам даже в первый день пришли люди со своими баночками, чтобы купить моющие средства.

Стартовым капиталом отчасти стал небольшой грант Social Weekend — его девушки потратили на первую закупку товаров. Все остальное — собственные средства девушек.

— Бизнес-план мы составляли, но он меняется каждый месяц. Мы отлично идем, даже опережая те показатели, которые выстроили. Аренду мы окупаем, платим небольшую зарплату наемным продавцам, радуем себя 50 рублями в зарплату. Сейчас выходим в ноль, какой-то месяц — в минус, какой-то — в плюс. Прибыли, как таковой, у нас нет, и мы максимально поддерживаем своими средствами магазин.

Что продают в магазине

В основном на полках — альтернативные хозяйственные товары и предметы личной гигиены. Например, есть авоськи, торбы, фруктовки — многоразовые мешочки, рюкзак из бывшего баннера, мочалки из джута и губки для мытья посуды из натуральной ткани. Все товары прошли сертификацию.





— Мочалки красивой формы из пластика. Когда вы такую выбросите — она станет микропластиком. А наши вещи никакого вреда природе не принесут.

Хозяйственные средства, которые продают в Zerro, не содержат животный жир и синтетические добавки. Также есть в продаже современные металлические станки. Стоят 47 и 65 рублей, плюс — упаковка лезвий за 5 рублей.

— Это цельнометаллический станок, он внукам еще вашим останется. Здесь заменяется только лезвие, которое потом нам можно вернуть на переработку.





Есть также белорусские пакеты для собачьих какашек. Стоят 4,2 рубля за 10 штук.

— Некоторые возмущаются: «Пакеты для говна — за такие деньги?». Но мы готовы идти на траты, чтобы не оставлять пластиковые пакеты после себя.

Светлана рассказывает, создатели принципиально отдают предпочтение товарам белорусских ремесленников, поэтому 85% товаров на полках — наши продукты.

— Мы бы хотели, чтобы было больше ремесленников, которые делают zero waste товары, чтобы нам не приходилось закупать их в Китае. У нас так, например, появились игрушки для собак из пеньки — это конопляная нить. Я предложила эту идею ребятам из «Мопс-шмпос» — они отозвались. До этого из натуральных материалов в Беларуси игрушек для животных не было.



Те самые игрушки для собак по 4,5−5,5 рубля

В магазине просят ремесленников присоединяться к экологичным тенденциям. После одного такого призыва в магазин обратилась компания по производству металла и предложила закупить первые белорусские металлические трубочки.

— Кафе не будут их закупать однозначно. Все-таки ответственность за потребление лежит на покупателях и покупательницах, поэтому многоразовые трубочки сейчас очень популярны. Некоторые их носят с собой в наборе с ложкой, вилкой и ножом.

«В долгосрочной перспективе zero waste товары намного выгоднее»

Товары здесь дороже привычных одноразовых. Например, одна прокладка на пуговице из хлопка с полиэстером от протеканий стоит в магазине zero waste 9,5 рубля. Примерно столько же стоят три пачки обычных одноразовых прокладок.





— В долгосрочной перспективе zero waste товары намного выгоднее, чем одноразовые. Например, менструальная чаша прослужит вам 10 лет — она стоит 45 рублей. И очень просто подсчитать сколько вы потратите на прокладки, тампоны и остальные средства за это время. Это очень выгодно. Например, у моей подруги три таких прокладки — она пользуется ими уже два года.

В пример Светлана также приводит многоразовый спонж из флиса для снятия макияжа — после использования его нужно постирать. Это обычный хлопковый квадратный кусочек ткани, который стоит рубль, он может прослужить три месяца. Упаковка привычных спонжей на 120 штук стоит в магазине 2,5 рубля при расходе примерно 60 штук за месяц.



Маленький флисовый диск стоит рубль, салфетки для снятия макияжа покрупнее — 2,5

— То есть один этот спонж уже за месяц окупится, при этом на него не затрачивается столько ресурсов и он не упакован в пластик. Многие люди пугаются стоимости, которую они видят. Но это очень простая математика, — поясняет Светлана.

Большинство товаров в магазине продают без упаковки, в крайнем случае — упаковка бумажная, которая годится для переработки. Пластиковую тару от косметики, моющих средств на розлив и порошка для стирки на развес фирмы Mi&Ko магазин сдает в компанию.





— У нас договоренность с компанией — баночки и бутылочки мы возвращаем производителю, и он заполняет их заново. То есть это нулевое использование. Но пока это единственная компания, которая предложила нам такие условия.

О реакции покупателей и планах на магазин

Продавец Роман рассказывает: хоть в магазин приходят в основном покупательницы, мужчины тоже заглядывают за менструальной чашей для своих женщин. Те же, кто здесь впервые, больше всего впечатляются многоразовыми прокладками.

— Они больше всего шокируют. Люди удивляются, и ты слышишь: «Что? Вы серьезно? Что, руками стирать?». Некоторые женщины в летах возмущаются: «Вы же понимаете, что я не буду этого делать?!». Мы понимаем, что этого не все хотят — это нормально. Мы никому свою точку зрения не навязываем, просто рассказываем, что можно по-другому. Просто здорово, когда люди ответственно подходят к тому, что оставляют после себя.





С непониманием продавцов в продуктовых магазинах из-за своего образа жизни основатели магазина сталкиваются сами. Иногда приходится долго убеждать, что бесплатный пластиковый пакет тебе не нужен.

— Аутсайдер по экологичности — «Корона». Они не позволяют со своими пакетами ничего покупать, пихают их насильно. Это история про сервис, но почему-то сейчас лицо этого сервиса такое.

Светлана говорит, что вместе с напарницей они хотели бы расширить свой магазин и сделать продукты более бюджетными.

— Еще мечтаем продавать товары в регионы, заказов оттуда очень много по почте. Поэтому, наверное, будем заниматься еще и франшизой.