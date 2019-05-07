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Ушла с кладбища и пропала. В Сенненском районе четвертый день ищут 83-летнюю пенсионерку
08.05.2019 08:42 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Сенненском районе четвертый день ищут 83-летнюю жительницу Витебска, страдающую болезнью Паркинсона. В воскресенье, 5 мая, пенсионерка вместе с родственниками приехала на кладбище в деревне Новязки, а затем пропала,
5 мая в Богушевское отделение милиции обратилась жительница Витебска. Она сообщила, что около 15.30 в неизвестном направлении ушла ее 83-летняя свекровь. Это произошло на кладбище в деревне Новязки Сенненского района, куда пенсионерка приехала вместе с другими родственниками. Вначале пропавшую женщину искали сами, потом обратились за помощью к милиции.
С той поры Юлию Гавриловну Винникову (Андрееву) ищут милиционеры, спасатели и волонтеры. Но результатов пока нет.
Приметы: рост 168 см, худощавого телосложения, волосы окрашены в каштановый цвет. Особые приметы: отсутствуют зубы в нижней челюсти, верхняя челюсть — вставная.
Была одета: светлый платок, светло-бежевая куртка, черные брюки и ботинки. При себе может иметь очки в темной оправе и ключи.
У женщины плохое зрение, она инвалид второй группы, страдает болезнью Паркинсона.
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В воскресенье, 5 мая, пенсионерка вместе с родственниками приехала на кладбище в деревне Новязки, а затем пропала.
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