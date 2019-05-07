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«Тут тоже люди, живые». Надя попала по распределению медсестрой в сельскую больницу и не жалеет

08.05.2019 09:11 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Каково это — оказаться единственной медсестрой на смене, когда тебе 19 лет и надо спасать человека? «Руки тряслись, растерялась», — говорит 20-летняя Надя Калач. Девушка закончила слуцкий медицинский колледж и попала на распределение в больницу в агрогородке Щитковичи. Теперь, конечно, опыта у Нади больше и на сменах она спокойно остается в компании санитарки.  В Щитковичах девушка с коллегой снимают комнату за 80 рублей на двоих (в двухэтажной квартире!). В доме у них почти нет электрических приборов, иногда гаснет свет, а воду из крана лучше не пить. На это Надя говорит: «Не жалуюсь». Мы пообщались с девушкой о зарплате, развлечениях в деревне и о сельских людях, которых тоже кто-то должен лечить.

 
 
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Мы поговорили с девушкой на распределении в деревне о зарплате, развлечениях и о сельских людях, которых тоже кто-то должен лечить.
 
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