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«Священная дата для каждого белоруса». Лукашенко поздравил страну с Днем Победы

08.05.2019 09:44 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко поздравил белорусов с Днем Победы, а также направил поздравительные послания зарубежным лидерам, сообщает пресс-служба президента.

«Девятое мая — священная дата для каждого белоруса. День, который вернул нашему народу право на жизнь и надежду на будущее. Мы чтим героизм и бесстрашие защитников Отечества, которые верили в победу, мужественно сражались за Родину. Высоко ценим самоотверженность тружеников тыла и всех, кто в послевоенные годы поднимал из руин разрушенные города и села, — говорится в поздравлении президента, — Великая Победа объединяет поколения, служит примером стойкости и патриотизма для молодежи, вдохновляет на созидание. Сохранить память о подвиге нашего народа — это исторический долг перед прошлым и будущим».

«В этот святой для нас день искренне желаю всем добра, счастья и благополучия. Нашей родной Беларуси — мира и процветания», — пожелал Лукашенко.

Также пресс-служба президента сообщила, что Александр Лукашенко направил поздравительные послания зарубежным лидерам, видным государственным деятелям и руководителям интеграционных объединений, в том числе президенту России Владимиру Путину, действующему и избранному президентам Украины Петру Порошенко и Владимиру Зеленскому.

 
 
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Александр Лукашенко поздравил белорусов с Днем Победы, а также направил поздравительные послания зарубежным лидерам, сообщает пресс-служба президента.
 
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