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С Днём Великой Победы!

08.05.2019 — Новости Общества | Двинская правда (Верхнедвинск)  
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Источник материала: Двинская правда (Верхнедвинск)

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С Днём Великой Победы!

Дорогие ветераны
Великой Отечественной войны!
Уважаемые жители и гости района!
Сердечно поздравляем вас с Днем Победы!

Этот великий праздник особенно дорог каждому из нас, живущих на непокорённой захватчиками, свободной земле. Проходят десятилетия, сменяются поколения, но Великая Победа — символ национальной гордости, воинской славы и доблести — навечно вписана в героическую летопись страны.
Белорусы знают цену, заплаченную за избавление от фашистского ига. Первыми принявшие на себя удар врага, они как никто другой испытали всю тяжесть оккупации. Истерзанная, но непорабощенная Беларусь, благодаря исключительному мужеству и самоотверженности всего населения, превратилась для захватчиков в неприступную крепость и вошла в мировую историю как республика–партизанка.
В нашем районе Великая Отечественная война занимает особое место. Огненные годы стали трагедией для жителей Придвинского края, пережившего 1110 дней и ночей оккупации, вынесших десятки карательных экспедиций, массовый террор. Но самые жестокие испытания не сломили дух народа – солдаты и офицеры, партизаны и подпольщики, труженики тыла,- все самоотверженно вели священную борьбу с врагом и отстояли свою землю.
В нынешнем году мы празднуем День Победы накануне знаменательных дат – 75-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, 60-летия встреч ветеранов и молодёжи на Кургане Дружбы. На высокой волне памяти переживаем события героических лет, особый почёт отдаём ветеранам войны и труда, на подъеме – патриотическая работа. На богатых ратных и трудовых традициях старших поколений молодежь учится любви к Родине, ответственности, отваге, трудолюбию и верности долгу.
Вечная память павшим за свободу и независимость Отечества! Низкий поклон тем, кто остался в живых, восстанавливал из пепла и руин народное хозяйство!
От всей души желаем вам крепкого здоровья, счастья, мира и семейного благополучия, бодрости духа на долгие годы.
С праздником Великой Победы!

Районный исполнительный комитет.                           

Районный Совет депутатов.

 
 
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> Дорогие ветераны Великой Отечественной войны! Уважаемые жители и гости района! Сердечно поздравляем вас с Днем Победы! Этот великий праздник особенно дорог...
 
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