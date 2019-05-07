ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Верхнедвинцы участвуют в акции «Беларусь помнит!»

08.05.2019 — Новости Общества | Двинская правда (Верхнедвинск)  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Двинская правда (Верхнедвинск)

>

Верхнедвинцы участвуют в акции «Беларусь помнит!»

Любовь Ивановна Бочарова, пенсионерка.

— В акции «Беларусь помнит!» я участвую с самого её основания. Только один раз пропустила, была в то время в Витебске. И в нынешнем году тоже обязательно приду, хоть уже и тяжеловато. Считаю, что это очень хорошая традиция – из поколения в поколение мы передаём память о людях, которые сражались за наше будущее. Ветеранов осталось немного, но на празднике могут встретиться их дети, внуки и правнуки. В первый раз, например, портрет прадедушки с гордостью несла моя внучка Ульяна.
Отец, Иван Васильевич Парфенёнок – гвардии старшина, разведчик. Родился в д. Стрелки тогда ещё Освейского района. В 1942 году воевал в партизанском отряде имени Фрунзе, затем перешёл линию фронта и вступил в действующую армию. Сражались с немецкими захватчиками и трое его братьев. Один из них, старший, не вернулся, пропал без вести, а остальным ещё предстояло встретиться на малой родине в Стрелках – уже под мирным небом.
В начале 1945 года отец получил звание старшины, войну закончил в Кенигсберге. Участвовал в Параде Победы в составе сводного полка 1-го Прибалтийского фронта. Демобилизовался только в 1946-м. Был награждён двумя медалями «За отвагу», двумя «Орденами Славы» – II и III степени, медалью «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», юбилейными медалями. Первую награду получил, освобождая Витебскую область, деревню Старое Село – это я уже нашла в интернете, сам отец о войне говорить не любил, ему было больно вспоминать о тех событиях. Иногда мне удавалось невзначай что-нибудь выспросить, но это только под настроение. Рассказывал, например, о том, как был ранен и его везли через Верхнедвинск. На перекрёстке в Мартиново он спрыгнул с эшелона и пешком шёл до самых Стрелков.
После войны отец работал участковым в милиции, затем дорожным мастером в ДЭУ. Ежегодно встречался с друзьями-партизанами на Кургане Дружбы. А 9 Мая мы собирались дома всей семьёй, это был большой праздник. Утром отец включал магнитофон и слушал военные песни. Сейчас его уже нет с нами, но я рада, что в День Победы он сможет снова «пройти» в одном строю вместе с другими героями Великой Отечественной.

 
Теги: Витебск
 
 
Ссылка на источник 64
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
> Любовь Ивановна Бочарова, пенсионерка. — В акции «Беларусь помнит!» я участвую с самого её основания. Только один раз пропустила, была в то время в Витебске. И в...
 
Новости дня
Новости общества
 
«Священная дата для каждого белоруса». Лукашенко поздравил страну с Днем Победы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.05.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Горецкий вестник
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
08.05.2019
Mir24.TV Belarus
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Светлы шлях
Soligorsk News

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика