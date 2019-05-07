Верхнедвинцы участвуют в акции «Беларусь помнит!»

Источник материала: Двинская правда (Верхнедвинск)

Любовь Ивановна Бочарова, пенсионерка.

— В акции «Беларусь помнит!» я участвую с самого её основания. Только один раз пропустила, была в то время в Витебске. И в нынешнем году тоже обязательно приду, хоть уже и тяжеловато. Считаю, что это очень хорошая традиция – из поколения в поколение мы передаём память о людях, которые сражались за наше будущее. Ветеранов осталось немного, но на празднике могут встретиться их дети, внуки и правнуки. В первый раз, например, портрет прадедушки с гордостью несла моя внучка Ульяна.

Отец, Иван Васильевич Парфенёнок – гвардии старшина, разведчик. Родился в д. Стрелки тогда ещё Освейского района. В 1942 году воевал в партизанском отряде имени Фрунзе, затем перешёл линию фронта и вступил в действующую армию. Сражались с немецкими захватчиками и трое его братьев. Один из них, старший, не вернулся, пропал без вести, а остальным ещё предстояло встретиться на малой родине в Стрелках – уже под мирным небом.

В начале 1945 года отец получил звание старшины, войну закончил в Кенигсберге. Участвовал в Параде Победы в составе сводного полка 1-го Прибалтийского фронта. Демобилизовался только в 1946-м. Был награждён двумя медалями «За отвагу», двумя «Орденами Славы» – II и III степени, медалью «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», юбилейными медалями. Первую награду получил, освобождая Витебскую область, деревню Старое Село – это я уже нашла в интернете, сам отец о войне говорить не любил, ему было больно вспоминать о тех событиях. Иногда мне удавалось невзначай что-нибудь выспросить, но это только под настроение. Рассказывал, например, о том, как был ранен и его везли через Верхнедвинск. На перекрёстке в Мартиново он спрыгнул с эшелона и пешком шёл до самых Стрелков.

После войны отец работал участковым в милиции, затем дорожным мастером в ДЭУ. Ежегодно встречался с друзьями-партизанами на Кургане Дружбы. А 9 Мая мы собирались дома всей семьёй, это был большой праздник. Утром отец включал магнитофон и слушал военные песни. Сейчас его уже нет с нами, но я рада, что в День Победы он сможет снова «пройти» в одном строю вместе с другими героями Великой Отечественной.