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Две мужчин ворвались в столичную квартиру, угрожая страйкбольным автоматом

08.05.2019 10:41 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В полночь 8 мая в оперативно-дежурную службу ГУВД Мингорисполкома позвонил житель Заводского района Минска и сообщил, что в соседней квартире раздаются громкие крики неизвестных, которые требуют 10 тысяч долларов от хозяев квартиры. При этом заявитель уточнил, что слышит звуки предположительно затвора автомата, сообщает сайт ГУВД Мингорисполкома.

Прибывшие на место правоохранители установили, что около 23 часов 45 минут в квартиру ворвались двое неизвестных, которые под угрозой применения предмета, похожего на автомат, требовали сказать, где находится брат хозяйки квартиры. Он, по их словам, должен им 10 тысяч долларов.

Мужчины были задержаны «по горячим следам». При себе у них находился страйкбольный автомат. Злоумышленниками оказались 32-летний и 31-летний жители столицы. Один из них ранее отбывал наказание в местах лишения свободы за разбой, второй к уголовной ответственности не привлекался, работал поваром в одном из столичных заведений.

В настоящий момент материалы проверки переданы в Заводской (по г. Минску) РОСК для дачи правовой оценки действиям фигурантов.

 
Теги: Минск
 
 
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