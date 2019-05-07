Пассажир сообщает о задержке рейса из Шереметьево в Минск. Лететь должен Sukhoi Superjet 100−95

Источник материала: Tut.by

Полет из московского «Шереметьево» в Минск российским самолетом Sukhoi Superjet 100−95 (рейс SU 1830), который должен был начаться 8 мая в 8:35, отложен. На интернет-табло «Шереметьево» указано , что вылет состоится в 12:00, передает «Радыё «Свабода» .

Посетитель аэропорту, журналист RTVi Тихон Дзядко сообщает, что в аэропорту сначала задержали вылет до 9:35, затем отложили на 12:35. Всю неделю до того рейс не задерживали.

О, объявили, что вылет задержан до 12:35, то есть на 4 (четыре!) часа. И с чего бы верить, что он реально улетит в 12:35? — Tikhon Dzyadko (@tikhondzyadko) 8 мая 2019 г.

Ранее с «Шереметьево» отменили или отложили ряд рейсов 6 и 7 мая, объяснив это «ограничениями в работе аэропорта». Это произошло после авиакатастрофы 5 мая, когда самолет SSJ-100 загорелся во время приземлением. Тогда погиб 41 человек.

Один из «Супержетов», который должен был лететь 7 мая из «Шереметьево» в Ригу, задержали на три часа, так как кто-то на борту якобы почувствовал запах дыма. Но во время проверки неисправность не выявили, самолет вылетел и благополучно приземлился.