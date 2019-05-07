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В московском Шереметьево задерживается рейс на Минск

08.05.2019 11:35 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

В московском Шереметьево задерживается рейс на Минск
Фото из архива ТАСС

8 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Один из рейсов на Минск задерживается в московском аэропорту Шереметьево. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло аэропорта, сообщает БЕЛТА.

Самолет Sukhoi Superjet 100-95 компании "Аэрофлот" должен был вылететь из российской столицы в 8.35 по местному времени. Время рейса перенесено на 12.00.

Всего на сегодняшний день в расписании значатся семь рейсов в Минск. -0-

 
Теги: Минск
 
 
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8 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Один из рейсов на Минск задерживается в московском аэропорту Шереметьево. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло аэропорта,...
 
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Пассажир сообщает о задержке рейса из Шереметьево в Минск. Лететь должен Sukhoi Superjet 100−95
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