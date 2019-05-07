|
В московском Шереметьево задерживается рейс на Минск
08.05.2019 11:35 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
Фото из архива ТАСС
8 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Один из рейсов на Минск задерживается в московском аэропорту Шереметьево. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло аэропорта, сообщает БЕЛТА.
Самолет Sukhoi Superjet 100-95 компании "Аэрофлот" должен был вылететь из российской столицы в 8.35 по местному времени. Время рейса перенесено на 12.00.
Всего на сегодняшний день в расписании значатся семь рейсов в Минск. -0-
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
8 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Один из рейсов на Минск задерживается в московском аэропорту Шереметьево. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло аэропорта,...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)