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Заморозки ночью и до +19°С днем ожидается в Беларуси 9 мая

08.05.2019 12:01 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

Заморозки ночью и до +19°С днем ожидается в Беларуси 9 мая
Фото из архива

8 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси 9 мая местами прогнозируются заморозки, днем будет до 19 градусов тепла, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Ожидается облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков. Только днем по востоку пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром местами будет слабый туман, ветер переменных направлений слабый до умеренного.

Температура воздуха ночью составит 1-7 градусов выше нуля, местами заморозки до 0 - минус 3. Днем воздух прогреется до 13-19 градусов.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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8 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси 9 мая местами прогнозируются заморозки, днем будет до 19 градусов тепла, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по...
 
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