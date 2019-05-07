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Заморозки ночью и до +19°С днем ожидается в Беларуси 9 мая
08.05.2019 12:01 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
Фото из архива
8 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси 9 мая местами прогнозируются заморозки, днем будет до 19 градусов тепла, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Ожидается облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков. Только днем по востоку пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром местами будет слабый туман, ветер переменных направлений слабый до умеренного.
Температура воздуха ночью составит 1-7 градусов выше нуля, местами заморозки до 0 - минус 3. Днем воздух прогреется до 13-19 градусов.-0-
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8 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси 9 мая местами прогнозируются заморозки, днем будет до 19 градусов тепла, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по...
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