ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Россельхознадзор временно запретил ввоз мясной продукции четырех белорусских предприятий

08.05.2019 13:08 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Россельхознадзор с 8 мая ввел временные ограничения на поставки мясной продукции четырех белорусских предприятий, говорится на сайте организации.

Как сообщает Россельхознадзор «в связи с повторными выявлениями нарушений ветеринарно-санитарных требований Евразийского экономического союза и Российской Федерации» с 8 мая 2019 года введены временные ограничения на поставки на территорию России продукции, произведенной предприятиями Республики Беларусь:

  •  Лунинецкое райпо, колбасный цех филиала «Заготовительно-производственный комбинат «Полесье» (повторное выявление ДНК свиньи, не заявленной на маркировке в мясе обваленном говяжьем — 09.04.2019);
  • ОАО «Могилевский мясокомбинат» (повторное выявление бензилпенициллина в колбасных изделиях из мяса птицы — 08.04.2019);
  • УП «Пинский кооппром» Пинского райпо (повторное выявление тетрациклина в говядине — 09.04.2019);
  • УП «Ривиерагрупп» (повторное выявление превышения КМАФАнМ в говядине — 04.04.2019).

Кроме того, Россельхознадзор ввел режим усиленного лабораторного контроля в отношении продукции пяти белорусских предприятий: ООО «Александров», ООО «Бетпак», ОАО «Брестский мясокомбинат», филиал Пружанского районного потребительского общества «Комбинат кооперативной промышленности» (цех мясных полуфабрикатов), ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат».

Напомним, накануне ведомство распространило информацию, что с 8 мая вводит запрет на поставки молока и молочной продукции наливом с 37 предприятий Беларуси.

Как пояснила журналистам официальный представитель Россельхознадхора Юлия Мелано, запрет введен из-за отсутствия эквивалентных подходов к проведению оценки соответствия поднадзорной продукции требованиям ЕАЭС со стороны государственной ветеринарной службы Беларуси и «для пресечения оборота на территории России некачественной и опасной белорусской поднадзорной продукции». Ограничения будут действовать до проведения инспекции.
 

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Кроме того, Россельхознадзор ввел режим усиленного лабораторного контроля в отношении продукции пяти белорусских предприятий.
 
Новости дня
Новости общества
 
Заморозки ночью и до +19°С днем ожидается в Беларуси 9 мая
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.05.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Горецкий вестник
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
08.05.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Светлы шлях
Слуцк Город
Soligorsk News

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика