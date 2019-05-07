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Россельхознадзор временно запретил ввоз мясной продукции четырех белорусских предприятий
08.05.2019 13:08 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Россельхознадзор с 8 мая ввел временные ограничения на поставки мясной продукции четырех белорусских предприятий,
Как сообщает Россельхознадзор «в связи с повторными выявлениями нарушений ветеринарно-санитарных требований Евразийского экономического союза и Российской Федерации» с 8 мая 2019 года введены временные ограничения на поставки на территорию России продукции, произведенной предприятиями Республики Беларусь:
Кроме того, Россельхознадзор ввел режим усиленного лабораторного контроля в отношении продукции пяти белорусских предприятий: ООО «Александров», ООО «Бетпак», ОАО «Брестский мясокомбинат», филиал Пружанского районного потребительского общества «Комбинат кооперативной промышленности» (цех мясных полуфабрикатов), ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат».
Напомним, накануне ведомство распространило
Как пояснила журналистам официальный представитель Россельхознадхора Юлия Мелано, запрет введен из-за отсутствия эквивалентных подходов к проведению оценки соответствия поднадзорной продукции требованиям ЕАЭС со стороны государственной ветеринарной службы Беларуси и «для пресечения оборота на территории России некачественной и опасной белорусской поднадзорной продукции». Ограничения будут действовать до проведения инспекции.
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Кроме того, Россельхознадзор ввел режим усиленного лабораторного контроля в отношении продукции пяти белорусских предприятий.
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