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Заморозки ночью и до +19°С днем ожидается в Беларуси 9 мая

08.05.2019 — Новости Общества | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

В Беларуси 9 мая местами прогнозируются заморозки, днем будет до 19 градусов тепла, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Заморозки ночью и до +19°С днем ожидается в Беларуси 9 мая

Ожидается облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков. Только днем по востоку пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром местами будет слабый туман, ветер переменных направлений слабый до умеренного.

Температура воздуха ночью составит 1-7 градусов выше нуля, местами заморозки до 0 — минус 3. Днем воздух прогреется до 13-19 градусов.
Читать полностью: https://www.belta.by/society/view/zamorozki-nochjju-i-do-19-tepla-dnem-ozhidaetsja-v-belarusi-9-maja-346662-2019/
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БЕЛТА.

 
 
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В Беларуси 9 мая местами прогнозируются заморозки, днем будет до 19 градусов тепла, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии,...
 
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