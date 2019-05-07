Заморозки ночью и до +19°С днем ожидается в Беларуси 9 мая

Источник материала: Газета Авангард

В Беларуси 9 мая местами прогнозируются заморозки, днем будет до 19 градусов тепла, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.





Ожидается облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков. Только днем по востоку пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром местами будет слабый туман, ветер переменных направлений слабый до умеренного.

Температура воздуха ночью составит 1-7 градусов выше нуля, местами заморозки до 0 — минус 3. Днем воздух прогреется до 13-19 градусов.

Читать полностью: https://www.belta.by/society/view/zamorozki-nochjju-i-do-19-tepla-dnem-ozhidaetsja-v-belarusi-9-maja-346662-2019/

При любом использовании материалов активная гиперссылка на belta.by обязательна

БЕЛТА.