В минском аэропорту задержали активиста и блогера из Ингушетии, который летел в Европу

Источник материала: Tut.by

Исмаил Нальгиев должен был лететь в Европу, прошел регистрацию, но за час до вылета его задержали на пограничном контроле, сообщает в фейсбуке председатель Ингушского регионального отделения партии «Яблоко» Руслан Муцольгов.



Фото: фейсбук

«В аэропорту Минска, сегодня, 8 мая, был задержан ингушский гражданский активист, блогер и журналист Исмаил Нальгиев. Он должен был вылететь в Европу. Он прошел регистрацию и досмотр, но за час до вылета его задержали на пограничном контроле обьяснив это тем, что он якобы находится в розыске. Нужно понимать, что Исмаил один из лидеров народного протеста Ингушетии, а не преступник, — написал Руслан Муцольгов, — Сейчас идет Рамадан, скорее всего у него пост, как у мнохих мусульман. У него слабое здоровье, проблемы с желудком, не так давно он перенес операцию и устал в результате протестных акций.

Информацию о задержании в аэропорту Белорусской ассоциации журналистов подтвердили в Пограничном комитете Беларуси.

Сейчас Исмаил Нальгиев находится в Отделе внутренних дел в Национальном аэропорту, правоохранители решают его дальнейшую судьбу.

Дежурный по ОВД заверил заместителя председателя Белорусской ассоциации журналистов Олега Агеева в том, что без надлежащего процессуального оформления Нальгиев выдан России не будет.

К задержанному из Минска выехал адвокат.