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8 мая: этот день в истории

08.05.2019 — Новости Общества | Полымя  
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Источник материала: Полымя

8 мая: этот день в истории

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ

СОБЫТИЯ

1929 год — (8-15 мая) на IX Всебелорусском съезде Советов принят первый пятилетний план развития народного хозяйства и культурного строительства в Беларуси на 1928-1933 годы.

1944 год — произошел бой партизан бригады им.Сталина (командир П.И.Гулевич) против немецко-фашистских карателей возле д.Телешевичи Дзержинского района Минской области, который вошел в историю Великой Отечественной войны под названием Телешевичский бой. Стремясь ликвидировать партизанскую зону в западной части Дзержинского района, гитлеровцы (до 500 человек пехоты и конницы) окружили в Телешевичах около 150 партизан из отрядов «Большевик» (командир А.Я.Макеев) и им.Сталина (командир В.М.Шепелев). Командование бригады приняло решение защищать деревню. Партизаны, подпустив гитлеровцев на 300 м к окраине Телешевичей, открыли по вражеской пехоте и коннице огонь и обратили противника в бегство, после чего преследовали разгромленных карателей на протяжении 6 км. Потери гитлеровцев в этом бою составили 41 человек убитыми, 42 человека ранеными. Партизаны потеряли убитыми и ранеными 11 человек. Среди погибших секретарь Ивенецкого подпольного райкома ЛКСМБ П.К.Турчаненко.

РОДИЛИСЬ

1744 год — Новиков Николай Иванович, русский просветитель, книгоиздатель, писатель, журналист. Издавал сатирические журналы «Трутень», «Живописец», «Кошелек». Умер в 1818 году.

1884 год — Трумэн Гарри, 33-й Президент США (1945-1953). На годы его президентства пришлось первое в мире применение атомного оружия против людей (города Хиросима и Нагасаки в Японии), осуществление «стратегии сдерживания коммунизма». Один из инициаторов создания НАТО. Умер в 1972 году.

1904 год — Ливанов Борис Николаевич, российский актер театра и кино, режиссер, народный артист СССР. Снимался в фильмах «Дубровский», «Депутат Балтики», «Минин и Пожарский», «Михайло Ломоносов» и др. Лауреат Государственной премии СССР (1941, 1942, 1947, 1949, 1950, 1970). Умер в 1972 году.

1914 год — Ромен Гари, французский писатель, дипломат. Автор романов «Тюльпан», «Повинная голова», «Последний вдох» и др. Умер в 1980 году.

1919 год — Пушкарь Николай Никитич, белорусский художник-керамист, заслуженный деятель искусств Беларуси (1990). В 1937 году окончил Харьковское художественное училище. Работал в области скульптурной пластики, преимущественно композиции на бытовые темы. Произведения отличаются мягкими округлыми формами, выявлением естественной красоты материалов (терракота, шамот), лиричностью, нередко юмористической трактовкой сюжетов и персонажей. Среди работ: «Полесские напевы», «Музыка», «Нестерка» и др. Умер в 1993 году.

1934 год — Гончаров Микола (Николай Иванович), белорусский писатель, график, искусствовед. В 1959 году окончил Московский полиграфический институт. Работал на радио, был художником Госиздательства Беларуси. Автор поэтических сборников, сказок для детей «Весенняя завязь», «Карусель», «Космолет» и др. Оформил альбомы «Савецкая Беларусь», «Жывапіс Беларусі XII-XVIII стст.». Умер в 1991 году.

ДНИ МИРОВОГО ЗНАЧЕНИЯ

Всемирный день Красного Креста и Красного Полумесяца. По решению Международной конференции Красного Креста празднуется с 1953 года в день рождения Анри Дюнана (1828-1910), швейцарского общественного деятеля, инициатора основания (1863) Международной организации Красного Креста.

8-9 мая — Дни памяти и примирения, посвященные памяти жертв Второй мировой войны. Провозглашены по решению 59-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 22 ноября 2004 года по инициативе России и стран СНГ в связи с отмечавшимся в 2005 году 60-летием окончания Второй мировой войны.

РЕЛИГИОЗНЫЕ ПРАЗДНИКИ

У иудеев — День памяти павших воинов Израиля.

Православные верующие чтут память апостола и евангелиста Марка, преподобного Сильвестра Обнорского.

Православные верующие празднуют Цареградскую икону Божьей Матери.

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

Марк Ключник. В этот день ждали дождей. Марк отмыкал небесную высь, созывал влагу, просил ее сойти на землю. Говорят: «Если выпадет в мае три дождя добрых, то и хлеба будет на три года полных», «Малый дождь землю грязнит, а большой очищает».
Прилет певчих птиц стаями. В этот день отправлялись ловить чижей. Примечали, если на Марка ясный день — будет хороший урожай яровых.

ИМЕНИНЫ

православные: Марка, Сергея, Сильвестра;
католические: Лизы, Виктора, Михаила, Петра, Станислава.

БЕЛТА.

 
 
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ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ СОБЫТИЯ 1929 год — (8-15 мая) на IX Всебелорусском съезде Советов принят первый пятилетний план развития
 
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