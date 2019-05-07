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Апрель в этом году в Беларуси был самым сухим за последние 75 лет
08.05.2019 — Новости Общества | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Запрет на посещение лесов действует во всех районах Брестской области. Снят запрет в некоторых районах Витебской, Гродненской и Минской областях, а также полностью в Могилевской и Гомельской областях.
Апрель в этом году в Беларуси был самым сухим за последние 75 лет. За этот месяц в среднем по стране выпало 7 мм осадков, что составляет 18,2% климатической нормы.
К слову, о погоде. По информации Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды завтра, 9 мая, ожидается облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков. Лишь днем по востоку страны пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром местами сгустится слабый туман, ветер переменных направлений слабый до умеренного. Температура воздуха ночью составит от +1 до +7 градусов, местами заморозки до 0…-3 градусов. Днем воздух прогреется до +13…+19 градусов.
По информации
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