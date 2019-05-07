ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Апрель в этом году в Беларуси был самым сухим за последние 75 лет

08.05.2019 — Новости Общества | Полесская правда  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Полесская правда

>

Запрет на посещение лесов действует во всех районах Брестской области. Снят запрет в некоторых районах Витебской, Гродненской и Минской областях, а также полностью в Могилевской и Гомельской областях.

Апрель в этом году в Беларуси был самым сухим за последние 75 лет
С начала года в Беларуси произошло более 320 лесных пожаров на площади свыше 1,2 тыс. га. Площадь трех крупных пожаров еще уточняется и не включена в общую цифру. Для борьбы с пожарами у Минлесхоза имеются 257 пожарно-химических станций и 660 пунктов пожарного инвентаря. Используются 545 пожарных авто, а также более 360 бочек для подвоза воды, 355 лесопожарных модулей для оперативного тушения, 1800 мотопомп и 12,6 тыс. ранцевых опрыскивателей. Для раннего обнаружения лесных пожаров создана сеть из более чем 620 пожарно-наблюдательных вышек и мачт, из них свыше 530 оборудованы средствами видеонаблюдения. Беспилотники используются для отслеживания границ пожаров и определения их площадей.

Апрель в этом году в Беларуси был самым сухим за последние 75 лет. За этот месяц в среднем по стране выпало 7 мм осадков, что составляет 18,2% климатической нормы.

К слову, о погоде. По информации Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды завтра, 9 мая, ожидается облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков. Лишь днем по востоку страны пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром местами сгустится слабый туман, ветер переменных направлений слабый до умеренного. Температура воздуха ночью составит от +1 до +7 градусов, местами заморозки до 0…-3 градусов. Днем воздух прогреется до +13…+19 градусов.


Апрель в этом году в Беларуси был самым сухим за последние 75 лет

По информации БелТА.

Понравилась статья? Поделитесь с друзьями!

Comments are closed.

« Продолжаются традиционные «прямые линии» с представителями региональной и местной власти
В Пинском районе стартовал конкурс работающей молодёжи «Молод, здоров, успешен-2019» »
Новости дня
Новости общества
 
Судебные эксперты внедрили в практику передовой метод исследования следов выстрела
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.05.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Горецкий вестник
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
08.05.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Светлы шлях
Единство
Слуцк Город
Soligorsk News
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика