Источник материала: Полесская правда

Запрет на посещение лесов действует во всех районах Брестской области. Снят запрет в некоторых районах Витебской, Гродненской и Минской областях, а также полностью в Могилевской и Гомельской областях.



С начала года в Беларуси произошло более 320 лесных пожаров на площади свыше 1,2 тыс. га. Площадь трех крупных пожаров еще уточняется и не включена в общую цифру. Для борьбы с пожарами у Минлесхоза имеются 257 пожарно-химических станций и 660 пунктов пожарного инвентаря. Используются 545 пожарных авто, а также более 360 бочек для подвоза воды, 355 лесопожарных модулей для оперативного тушения, 1800 мотопомп и 12,6 тыс. ранцевых опрыскивателей. Для раннего обнаружения лесных пожаров создана сеть из более чем 620 пожарно-наблюдательных вышек и мачт, из них свыше 530 оборудованы средствами видеонаблюдения. Беспилотники используются для отслеживания границ пожаров и определения их площадей.

Апрель в этом году в Беларуси был самым сухим за последние 75 лет. За этот месяц в среднем по стране выпало 7 мм осадков, что составляет 18,2% климатической нормы.

К слову, о погоде. По информации Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды завтра, 9 мая, ожидается облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков. Лишь днем по востоку страны пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром местами сгустится слабый туман, ветер переменных направлений слабый до умеренного. Температура воздуха ночью составит от +1 до +7 градусов, местами заморозки до 0…-3 градусов. Днем воздух прогреется до +13…+19 градусов.





