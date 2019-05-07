Как в Борисове будут праздновать 9 мая

Источник материала: Единство

9 мая в 10:00 борисовчане примут участие в Республиканской акции «Беларусь помнит», шествии представителей организаций и жителей района. Шествие стартует у входа в Борисовский парк культуры и отдыха имени М.Горького. В 10:30 на ул. Чапаева состоится возложение цветов к памятнику «Жертвам фашизма» (Вечный огонь).

9 мая с 09:00 до 15:00 на центральной площади в Борисове будет работать выставка военной техники, тематические выставки и фотозоны.

Концертные программы пройдут в разных частях города:

11:00-15:00, 19:00-22:00 — центральная площадь.

12:00 — площадь 900-летия города Борисова.

12:00 — парк культуры и отдыха имени М.Горького.

11:00 — микрорайон «Печи».

12:00 — микрорайон «Лядище».

Праздничный фейерверк состоится в 22:00 на центральной площади.