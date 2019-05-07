ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Как в Борисове будут праздновать 9 мая

08.05.2019 — Новости Общества | Единство  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Единство

 

9 мая в 10:00 борисовчане примут участие в Республиканской акции «Беларусь помнит», шествии представителей организаций и жителей района. Шествие стартует у входа в Борисовский парк культуры и отдыха имени М.Горького. В 10:30 на ул. Чапаева состоится возложение цветов к памятнику «Жертвам фашизма» (Вечный огонь).

9 мая с 09:00 до 15:00 на центральной площади в Борисове будет работать выставка военной техники, тематические выставки и фотозоны.

Концертные программы пройдут в разных частях города:

11:00-15:00, 19:00-22:00 — центральная площадь.
12:00 — площадь 900-летия города Борисова.
12:00 — парк культуры и отдыха имени М.Горького.
11:00 — микрорайон «Печи».
12:00 — микрорайон «Лядище».

Праздничный фейерверк состоится в 22:00 на центральной площади.

 
 
Ссылка на источник 42
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Борисове пройдут праздничные мероприятия к 74-ой годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне, сообщает сайт Борисовского райисполкома.
 
Новости дня
Новости общества
 
Россельхознадзор временно запретил ввоз мясной продукции четырех белорусских предприятий
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.05.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Горецкий вестник
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
08.05.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Светлы шлях
Единство
Слуцк Город
Soligorsk News
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика