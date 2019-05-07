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Как и где будут гулять на 9 Мая в Минске

08.05.2019 15:00 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

9 мая в Минске пройдут гуляния, посвященные Дню Победы. В этот день можно не только сходить на концерт, но также посетить музей истории войны или же принять участие в забеге. А салют запустят в 23.00, рассказали о праздничной программе в Мингорисполкоме.

Главное место в этот день — площадь Победы, где в 11.00 начнется возложение цветов к монументу, а с 21.30 до 23.00 пройдет праздничный концерт.


Возле Дворца спорта в 10.00 откроется праздничная ярмарка, а с 12.00 начнется концерт и выставка мастеров народного творчества. Все это работает до 23.00.

Утром, в 11.00, от парка Победы стартует на два часа приключенческий забег «отважных». А с 13.00 до 16.00 у фонтана рядом с Дворцом спорта пройдет международный турнир по силовому экстриму.


Кадры с прошлогоднего «Забега отважных». Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

В Верхнем городе с 12.00 до 23.00 людей ждут на городской танцплощадке. А в Троицком предместье, с 12.00 до 17.00, для них — спортивно-массовое мероприятие и другие развлечения.

Белорусский госмузей истории Великой Отечественной войны тоже ждет гостей. В 10.00, 12.00, 14.00 и 16.00 там организуют анимационную экскурсию с элементами интерактива «Самолеты летят к партизанам».


Внутри музея истории ВОВ. Фото: Дмитрий Брушко. TUT.BY

Напомним, праздничный салют начнется в 23.00 с шести точек в Минске: парк Победы, у водохранилища Дрозды, на взлетной полосе старого аэропорта, в парке Горького и парке Янки Купалы, а также в военном городке Уручье.


Салют у парка Победы в Минске. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Кроме того, в каждом районе столицы будут работать свои площадки для праздника. В Заводском районе — возле «Чижовка-Арены» (Ташкентская, 19) и на территории зоопарка (Ташкентская, 40). Для Ленинского района — в Лошицком усадебно-парковом комплексе (Чижевских, 10) и на площадке перед кинотеатром «Салют» (Рокоссовского, 150а), для Московского — парк имени Павлова и сквер «Полянка» (на Карла Либкнехта).

В Октябрьском районе людей ждут в парке Курасовщина (Корженевского, 45) и жилом районе «Сокол» (Барамзиной, 12а). В Партизанском — в парке Горького, на площадке возле самолета на улице Карвата, а также на улице Столетова, 1.


В Первомайском районе будут гулять в Ботаническом саду, парке Челюскинцев и на детской железной дороге (Независимости, 86). Для Советского района организуют праздник в Комаровском сквере (Кульман, 5а), а для Фрунзенского — на двух площадках — в парках Уго Чавеса и 60-летия Октября.

 
Теги: Минск
 
 
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А праздничный салют начнется в 23.00 - в шести точках города.
 
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