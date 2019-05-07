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Судебные эксперты внедрили в практику передовой метод исследования следов выстрела

08.05.2019 15:04 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

8 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские судебные эксперты внедрили в практику передовой метод исследования следов выстрела, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Государственного комитета судебных экспертиз.

Речь идет о методе сканирующей электронной микроскопии и рентгеноспектрального микроанализа (СЭМ/РСМА). Экспертизы с использованием новейшего метода востребованы по категории наиболее тяжких дел, связанных с применением огнестрельного оружия: убийства, браконьерство, разбойные нападения, ограбления и др.

По сравнению с ранее применяемыми метод СЭМ/РСМА дает принципиально новые возможности, прежде всего в решении идентификационных и ситуалогических задач. Он позволяет работать непосредственно с объектами, образовавшимися в процессе выстрела, размер которых, как правило, составляет тысячные или сотые доли миллиметра. Например, при корректном изъятии образцов на месте происшествия, без применения дополнительных методов эксперт может ответить на вопрос, производился ли выстрел конкретным лицом, при наличии оружия можно провести сравнительное исследование продуктов выстрела.

В пресс-службе отметили, что внедрение в экспертную практику сложного аналитического метода СЭМ/РСМА в ГКСЭ стало возможным благодаря развитию соответствующей приборной базы и кадрового потенциала, целенаправленному обучению персонала и эффективному международному взаимодействию.

Вместе с тем метод СЭМ/РСМА является достаточно дорогостоящим, трудоемким, требует специфических расходных материалов, высокой культуры проведения как лабораторных исследований, так и изъятия образцов на месте происшествия или при проведении судебно-медицинских экспертиз. Для некоторых целей белорусские эксперты, в соответствии с тенденциями мировой экспертной практики, продолжают использовать диффузно-контактное химическое исследование. "Оптимальное решение экспертных задач, эффективность проведения экспертиз в области исследования продуктов выстрела возможно только при сочетании различных методов физико-химического исследования и их оптимальном подборе", - добавили в пресс-службе.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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8 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские судебные эксперты внедрили в практику передовой метод исследования следов выстрела, сообщили корреспонденту БЕЛТА в...
 
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