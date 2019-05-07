Равков: историческая память во все времена - основа национального самосознания

Источник материала: БелТА

Андрей Равков. Фото из архива

8 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Историческая память во все времена является основой национального самосознания, заявил министр обороны Беларуси Андрей Равков в Минске на торжественном собрании, посвященном 74-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне, передает корреспондент БЕЛТА.

"Спустя 74 года мы вновь обращаемся к истории войны. Это вполне закономерно, поскольку историческая память во все времена является основой национального самосознания", - сказал Андрей Равков.

Победа в Великой Отечественной войне - одно из самых ярких и значимых событий в истории человечества, отметил министр. Этот праздник символизирует величие и всемирно-историческое значение подвига народов, победивших фашизм, прежде всего советских людей, внесших решающий вклад в разгром захватчиков.

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