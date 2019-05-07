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МЧС предупреждает о заморозках 9 мая
08.05.2019 17:23 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
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Ночью 9 мая по Минской области ожидаются заморозки 0, -3, По
МЧС напоминает, что заморозки представляют опасность для сельскохозяйственных растений, в осенне-весенний период для семян и всходов. Для защиты растений необходимо обеспечить их укрытие полимерной пленкой, нетканым материалом (спанбондом), соломой. Также не следует оставлять без укрытия на полях выкопанный картофель и корнеплоды.
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Заморозки представляют опасность для сельскохозяйственных растений
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