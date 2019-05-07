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МЧС предупреждает о заморозках 9 мая

08.05.2019 17:23 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На сайте МЧС появилось предупреждение о «неблагоприятном метеорологическом явлении на 9 мая».

Ночью 9 мая по Минской области ожидаются заморозки 0, -3, По данным Белгидромета, заморозки также прогнозируются местами по стране.

МЧС напоминает, что заморозки представляют опасность для сельскохозяйственных растений, в осенне-весенний период для семян и всходов. Для защиты растений необходимо обеспечить их укрытие полимерной пленкой, нетканым материалом (спанбондом), соломой. Также не следует оставлять без укрытия на полях выкопанный картофель и корнеплоды.

 
 
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Заморозки представляют опасность для сельскохозяйственных растений
 
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