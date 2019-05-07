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«Прямая телефонная линия» с участием директора ГУ «Территориальный центр социального обслуживания населения Борисовского района»
08.05.2019 — Новости Общества | Единство
Источник материала: Единство
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«Прямая телефонная линия» с участием директора ГУ «Территориальный центр социального обслуживания населения Борисовского района»
10 мая 2019 года с 11.00 до 12.00 состоится «прямая телефонная линия» по телефону 74-44-12 с участием директора ГУ «Территориальный центр социального обслуживания населения...
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