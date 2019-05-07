«Аэрофлот» отменил более 10 рейсов на самолетах Superjet

Источник материала: Tut.by

На момент публикации заметки «Аэрофлот» перенес или отменил 11 рейсов, которые должны были выполнять самолеты Superjet. Представители авиакомпании ситуацию не комментируют, сообщает РБК .

Авиакомпания «Аэрофлот» отменила еще несколько запланированных рейсов, перелеты по которых должны были совершать самолеты Superjet, следует из данных электронных табло аэропортов.



Ранее РБК сообщил , что после катастрофы с участием Superjet100 в Шереметьево авиакомпания отложила или отменила пять рейсов из Москвы и в столицу. Некоторые переносы и отмены пассажирам объяснили техническими неполадками. Теперь к ним прибавилось еще несколько эпизодов.



В частности, отменили рейс SU 1226 из Москвы в Нижний Новгород с вылетом в 16.30, следует из данных онлайн-табло Шереметьево и табло нижегородского аэропорта Стригино. Отменен также обратный рейс SU1227 из Нижнего в Москву, вылет которого по расписанию намечен на 18.40. Оба должен был выполнять самолет RRJ-95B (Russian Regional Jet 95, так обозначается типовая модель Superjet при сертификации. — РБК).

Утром 8 мая полет из московского аэропорта Шереметьево в Минск российским самолетом Sukhoi Superjet 100−95 (рейс SU 1830) был отложен на 4 часа .

Напомним, авиалайнер Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» с регистрационным номером RA-89098 сгорел в московском аэропорту Шереметьево после аварийной посадки в воскресенье, 5 мая 2019 года. В результате авиакатастрофы погиб 41 человек.