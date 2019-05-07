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«Аэрофлот» отменил более 10 рейсов на самолетах Superjet
08.05.2019 18:53 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На момент публикации заметки «Аэрофлот» перенес или отменил 11 рейсов, которые должны были выполнять самолеты Superjet. Представители авиакомпании ситуацию не комментируют,
Авиакомпания «Аэрофлот» отменила еще несколько запланированных рейсов, перелеты по которых должны были совершать самолеты Superjet, следует из данных электронных табло аэропортов.
Утром 8 мая полет из московского аэропорта Шереметьево в Минск российским самолетом Sukhoi Superjet 100−95 (рейс SU 1830)
Напомним, авиалайнер Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» с регистрационным номером RA-89098
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Представители авиакомпании ситуацию не комментируют, сообщает РБК.
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