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«Аэрофлот» отменил более 10 рейсов на самолетах Superjet

08.05.2019 18:53 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На момент публикации заметки «Аэрофлот» перенес или отменил 11 рейсов, которые должны были выполнять самолеты Superjet. Представители авиакомпании ситуацию не комментируют, сообщает РБК

Авиакомпания «Аэрофлот» отменила еще несколько запланированных рейсов, перелеты по которых должны были совершать самолеты Superjet, следует из данных электронных табло аэропортов.

Ранее РБК сообщил, что после катастрофы с участием Superjet100 в Шереметьево авиакомпания отложила или отменила пять рейсов из Москвы и в столицу. Некоторые переносы и отмены пассажирам объяснили техническими неполадками. Теперь к ним прибавилось еще несколько эпизодов.

В частности, отменили рейс SU 1226 из Москвы в Нижний Новгород с вылетом в 16.30, следует из данных онлайн-табло Шереметьево и табло нижегородского аэропорта Стригино. Отменен также обратный рейс SU1227 из Нижнего в Москву, вылет которого по расписанию намечен на 18.40. Оба должен был выполнять самолет RRJ-95B (Russian Regional Jet 95, так обозначается типовая модель Superjet при сертификации. — РБК).

Утром 8 мая полет из московского аэропорта Шереметьево в Минск российским самолетом Sukhoi Superjet 100−95 (рейс SU 1830) был отложен на 4 часа.

Напомним, авиалайнер Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» с регистрационным номером RA-89098 сгорел в московском аэропорту Шереметьево после аварийной посадки в воскресенье, 5 мая 2019 года. В результате авиакатастрофы погиб 41 человек.

 
Теги: Минск
 
 
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Представители авиакомпании ситуацию не комментируют, сообщает РБК.
 
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