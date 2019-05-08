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В США с конца марта ищут 24-летнюю белоруску

08.05.2019 23:27 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В США ищут 24-летнюю белоруску Алесю Махневу, которая приехала в Нью-Йорк в 2017 году. Друзья потеряли с ней связь в марте 2019-го.

— Всем привет! Меня все спрашивают есть ли какие-нибудь новости. Мы до сих пор ищем. Узнали что в марте, 18-го, она попала в больницу. Но в больнице никакую инфу не дают, так как мы не родственники. Сейчас ищем все возможные пути… — пишет в фейсбуке американская подруга Алеси Яна Заикина.

В апреле в соцсети Яна писала, что нашли паспорт Алеси. По словам подруги девушки, ФБР начал расследовать дело об исчезновении. Также Яна пишет, что разговаривала с одноклассницей, которая должна была приехать из Техаса на неделю к Алесе в Нью-Йорк. Девушки общались весь март. 20 марта одноклассница купила билеты, позвонила Алесе, но ее телефон уже не работал.

В конце апреля сюжет об исчезновении 24-летней белоруски снял телеканал RTVI (на виео сюжет начинается с 2 мин. 44 сек.). По данным канала, сначала она исчезла из соцсетей, через несколько дней перестал отвечать ее телефон. Последнее фото в соцсетях девушка опубликовала 10 марта.

Яна говорит, что девушка перед исчезновением была в «странном настроении, выставляла странные посты в фейсбуке». Она переехала из Нью-Йрка в Нью-Джерси, там завела новых друзей, но и они о ее судьбе ничего не знают.
 
 
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Друзья потеряли с ней связь в марте 2019-го
 
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