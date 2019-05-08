Единовременная материальная помощь будет выплачена ветеранам ко Дню Победы

Источник материала: Полымя

«Каким категориям граждан будет выплачена единовременная материальная помощь в связи с празднованием 75-й годовщины освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков?»

– В соответствие с Указом №118 «Об оказании единовременной материальной помощи», который 28 марта подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко, около 22 тысяч человек по всей стране получат единовременную выплату в связи с 75-летием освобождения Беларуси, – отвечает начальник отдела пенсий и социальных выплат управления по труду, занятости и социальной защите Кореличского райисполкома Валентина Мазур. – Единовременная материальная помощь будет оказана следующим категориям граждан:

– Героям Советского Союза, лицам, награждённым орденами Славы трёх степеней, Героям Социалистического Труда, удостоенным этого звания за заслуги в годы Великой Отечественной войны;

– инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, лицам, принимавшим участие в защите Отечества до 3 сентября 1945 г.; лицам, принимавшим участие в составе специальных формирований в разминировании территорий и объектов после освобождения от немецкой оккупации в 1943-1945 годах;

– лицам, награждённым орденами или медалями СССР за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы Великой Отечественной войны; лицам,

работавшим на объектах противовоздушной обороны, местной противовоздушной обороны, на строительстве оборонительных сооружений, морских баз, аэродромов и других военных объектов в пределах тыловых границ действующих фронтов, на прифронтовых участках железных и автомобильных дорог; лицам, работавшим на предприятиях, в учреждениях и организациях города Ленинграда в период блокады с 8 сентября 1941 г. по 27 января 1944 г. и награждённым медалью «За оборону Ленинграда», и лицам, награждённым знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;

– членам семей военнослужащих, партизан и подпольщиков, погибших (умерших), пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны (супруге (супругу), не вступившей (не вступившему) в новый брак, детям (в том числе усыновлённым, удочерённым) и другим иждивенцам, которым установлено повышение пенсии по указанным основаниям в соответствии с законодательством. А именно, статья 68 Закона Республики Беларусь «О пенсионном обеспечении» предполагает повышение пенсии детям – инвалидам с детства;

– бывшим узникам фашистских концлагерей, тюрем, гетто и иных мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в годы Второй мировой войны, которым установлено повышение пенсии по указанному основанию в соответствии с законодательством;

– инвалидам с детства вследствие ранения, контузии, увечья, связанных с боевыми действиями в период Великой Отечественной войны либо с последствиями военных действий.

Выплаты единовременной материальной помощи будут проводиться по месту пенсионирования граждан в период с 1 июня до 1 июля 2019 года в порядке, установленном для выплаты пенсий.

По имеющимся вопросам обращайтесь в управление по труду, занятости и социальной защите Кореличского райисполкома по тел.: 3-16-06, 2-12-57.

Подготовила Оксана Януш



