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В какие страны белорусы едут на заработки

08.05.2019 — Новости Общества | Полымя  
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Источник материала: Полымя

За 1-й квартал на работу за пределы страны на основании подписанных и зарегистрированных в управлении по гражданству и миграции (УГиМ) ГУВД Мингорисполкома трудовых договоров выехал 861 гражданин Республики Беларусь, что на 164 человека больше аналогичного прошлогоднего периода, сообщил корреспонденту агентства «Минск-Новости» начальник подразделения Юрий Баранов.

В какие страны белорусы едут на заработки

В Литву направились 232 человека, Россию — 213, Польшу — 176, Чехию — 144, Катар — 21, Словакию — 19. Для трудоустройства наши сограждане выехали также в Латвию, Арабские Эмираты, Италию, Китай и другие государства.

— Основная часть мигрировавших (89%) устроилась на рабочие специальности, незначительный процент — в сферу обслуживания и торговли, а также квалифицированными работниками и специалистами, — отметил Ю. Баранов. — Еще 242 человека отбыли на обучение, стажировку, практику и 1 159 — для участия в спортивных, культурных и иных массовых мероприятиях.

По состоянию на 1 апреля 2019 г. в Минске 122 субъекта хозяйствования (в прошлом году — 100) имеют специальные разрешения (лицензии) МВД Республики Беларусь на осуществление деятельности, связанной с трудоустройством граждан за пределами страны. Из них 5 занимаются трудоустройством студентов на время летних каникул.

Минск-Новости

 
Теги: Минск
 
 
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За 1-й квартал на работу за пределы страны на основании подписанных и зарегистрированных в управлении по гражданству и миграции (УГиМ)
 
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