В первые дни мая ветеран Великой Отечественной войны Александр Афанасьевич Куриленко часто встречает гостей на своем подворье в деревне Павлюченки Новкинского сельсовета

Источник материала: Жыцце Прыдзвiння (Витебск)

К слову, в пределах административно-территориальной единицы он остался единственным из этой категории граждан. В свои 94 года сельчанин выглядит скорее моложавым мужчиной, нежели почтенным дедушкой.

На первый взгляд и не скажешь, что за его плечами такой долгий нелегкий жизненный отрезок, вместивший военное лихолетье и без малого полувековой трудовой путь, отмеченный орденом Трудовой Славы.

На днях бывшего солдата посетили председатель Новкинского сельисполкома Андрей Лебедев, руководитель районной ветеранской организации Раиса Ходос, специалист по социальной работе Территориального центра соцобслуживания населения Нина Козлова, глава районной организации Красного Креста Татьяна Веремей и сотрудники Витебского филиала ОАО «Бел-агропромбанк».

Поздравляя ветерана с наступающим праздником Победы, гости желали ему крепкого здоровья. Все остальное у него есть, и главное достояние — трепетное отношение родных людей. Дочери Елена и Татьяна, сын Александр стараются окружить отца заботой и вниманием, согреть теплом своих сердец.

… Перед самой войной Александр Куриленко окончил Селютскую семилетку. Получил вызов в райисполком на комиссию для отправки на учебу в Ленинградскую школу ФЗО. Родители поначалу воспротивились: куда подростка в такой далекий свет? Успокоил: не пропаду. Дома оставались младшие брат с сестрой Анна и Петр, старший брат Григорий получил повестку в военкомат. Уже 25 июня 1941-го Александр прибыл в город на Неве, где его определили в школу ФЗО металлистов, а через несколько дней направили учеником на авиационный завод. Когда предприятие эвакуировали на Урал, молодых подмастерьев устроили на завод по производству деталей. А после того, как разбомбили завод, Куриленко работал подсобником в туберкулезном госпитале. Как жилось в блокадном Ленинграде — лучше не вспоминать…

По повестке Александр явился в военкомат, откуда его направили в отдельный запасной полк связи. Затем служил в составе 123-го пехотного корпуса. В начале 43-го соединение, в котором служил Куриленко, направили к Пулковским высотам, где проходила линия фронта. До января 1944-го советские бойцы стояли здесь насмерть, но не отдали врагу высоту.

В одном из сражений на территории Латвии Александра ранило в ногу. Лечиться отправили в госпиталь в Удмуртию, где и услышал весть о победе над фашистской Германией. «Это была такая радость, что не передать словами», — вспоминает ветеран.

Вернулся домой в сентябре 1945 года. «Слава Богу всех нашел живыми», — улыбка озаряет лицо старого солдата. Без раскачки пошел работать в колхозную кузницу. Затем поступил учиться на тракториста в Селютскую МТС. С 7 марта 1947 года работал механизатором в колхозе «Новый свет», а потом в «Рассвете». 30 лет пахал землю и сеял, почти 10 лет убирал урожай на «Ниве». К ордену Отечественной войны I степени за добросовестную работу прибавился орден Трудовой Славы III степени. Даже будучи на заслуженном отдыхе Куриленко еще несколько лет работал. И нынче ветеран не сидит без дела. Хоть дети управляются и с домашним хозяйством, и с огородом, его мудрый совет всегда кстати. Долгие годы он посвятил труду на родной земле, за которую воевал во имя жизни.

Нина Столяренко

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