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Великая Отечественная война закончилась 74 года назад. В Беларуси празднуют День Победы

09.05.2019 07:00 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сегодня, 9 мая, в Беларуси отмечают День Победы. Великая Отечественная война закончилась 74 года назад. Она изменила жизнь каждого белоруса, оставила после себя миллионы могил и сотни тысяч разрушенных городов и сел. С начала Великой Отечественной войны до освобождения Бреста прошли 1132 страшных дня оккупации.


День Победы 9 мая 2018 года. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Беларусь потеряла в годы войны около трех миллионов жителей. Фашисты и их соучастники разрушили и сожгли 209 городов и городских поселков, 9200 деревень, более 10 тысяч промышленных предприятий уничтожили или вывезли в Германию.

8 мая 1945 года германское командование капитулировало, а вечером 9 мая в Москве устроили первый праздничный салют — в честь победы в этой войне.

На 1 апреля 2019 года в Беларуси проживало 6250 ветеранов Великой Отечественной войны, включая двух героев Советского Союза. Одному из этих героев в июле 2019 года исполнится 103 года, второму сейчас 95 лет. 25% ветеранов живут в Минске. Такие цифры прозвучали во время тематической пресс-конференции в Национальном пресс-центре.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

К сожалению, с каждым годом ветеранов становится все меньше. Например, в 2015 году их было 17 770 человек.

Сегодня в стране более 14 тысяч жителей — бывшие узники фашизма.

С 1 июня начнутся выплаты ветеранам по всей стране. Героям Советского Союза заплатят по 2 тысячи рублей, инвалидам и участникам войны, тем, кто разминировал территорию после освобождения, — по 1500 рублей, труженикам тыла — по 800 рублей, пострадавшим от последствий войны — по 650 рублей.

Ветераны в Беларуси получают повышенные пенсии, и это повышение может быть от 50 до 500% от минимального размера пенсии. Больше всего получают герои Советского Союза. Сегодня пенсии ветеранов варьируются от 530 до 800 рублей в месяц. Для сравнения: средний размер пенсии в мае 2019 года по прогнозам составит 418,4 рубля.


Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

К 9 Мая Минск украсили в цветах государственной символики, основные усилия оформители направили на центр города и места в районах, где пройдут концерты.

Сегодня праздничные мероприятия будут во всех городах страны. Это могут быть шествия, возложения венков, концерты. Но все они концептуально связаны одним девизом — «Беларусь помнит».

Главное празднование планируется на площади Победы в Минске. Утром там возложат венки, а шествие завершится театрализованным эпизодом «Поклонимся великим тем годам». Планируется, что здесь среди зрителей будут 50 ветеранов ВОВ. Ветераны труда и вооруженных сил будут на трибунах.


Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

С 12.00 до 23.00 в Минске будет работать праздничная площадка у Дворца спорта. Там организуют выставку-ярмарку мастеров народного творчества, пройдет турнир по силовому экстриму, концерт.

Праздничные выступления будут в каждом районе столицы. В Заводском районе основная площадка разместится около «Чижовка-Арены», в Ленинском — в Лошицком усадебно-парковом комплексе, в Московском районе — в парке имени Павлова, в Октябрьском районе — в парке «Курасовщина», во Фрунзенском районе — в парке имени Уго Чавеса и парке «60-летия Октября», в Центральном районе — в Троицком предместье и парке Победы, в Советском районе — возле Комаровского рынка.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

В 23.00 в Минске будет праздничный салют 30 залпами. Салюты организуют и в Бресте, Гродно, Гомеле, Витебске и Могилеве. В Минске будут шесть огневых позиций салютных установок: в парке Победы, рядом с водохранилищем Дрозды около деревни Зацень, на взлетном поле аэропорта Минск-1, в детском парке имени Максима Горького, в парке имени Янки Купалы и в военном городке в микрорайоне Восточный.

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Беларусь потеряла в годы войны около трех миллионов жителей. 8 мая 1945 года германское командование капитулировало, а вечером 9 мая в Москве устроили первый...
 
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