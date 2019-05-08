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Район на район. Большие плюсы Серебрянки: широкие улицы, просторные дворы, много места для парковок

09.05.2019 08:00 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

«Здесь двор — это действительно двор, а не узкие проходы между зданиями, как в новых микрорайонах», — говорит про минскую Серебрянку Виктор Юшкевич. Широкие улицы, множество зеленых зон, велодорожки, отсутствие пробок. Какие еще плюсы своего района называет местный житель?


Скриншот «Яндекс.Карты»

Чем Уручье лучше Юго-Запада, а Чижовка — лучше Малиновки? Или наоборот? Почему, если жить в Минске, то именно в Лошице? Минчане в конкурсе «Район на район» признаются в любви тому уголку столицы, в котором живут.

Мы принимали истории до 9 утра 22 апреля. Лучшие публикуем, победителя выберем с помощью открытого голосования в рубрике «Минск» — с 27 по 28 мая 2019 года. Подробно правила конкурса читайте тут.

Я живу в Серебрянке. И это мой любимый район, да и родились мы с ним примерно в одно и то же время. Окна квартиры в районе Партизанского проспекта и улицы Кошевого, где прошло мое детство, выходили на юг. Уже тогда, наблюдая вдали деловито махающие стрелами строительные краны, я ежедневно был свидетелем подрастающих этажей возле будущего Восточного автовокзала.

Когда семья разрослась и встал вопрос о покупке более просторного жилья, варианты в Серебрянке рассматривались безоговорочно. В чем притягательность этого района для меня? А давайте по порядку.

Серебрянка «не давит домами, скученностью и высотой»

Простор. Нет, речь идет не о сети гипермаркетов (хотя между Серебрянкой и «Простором» в Чижовке каждый день курсирует бесплатный автобус). Речь о самом настоящем просторе. Ширина основных магистралей Серебрянки для сегодняшних проектировщиков, наверное, — понятие непостижимое. Нигде, абсолютно нигде в минских микрорайонах я не видел такого размаха улиц. Радует не только то, что улицы широкие и светлые, но и то, что в Серебрянке расстояние от домов до проезжей части — это полноценный бульвар или аллея. Здесь есть прекрасные пешеходные зоны, которые по обеим сторонам проспекта используются и как велодорожки. Никому не тесно.


Фото: из сообщества «Типичная Серебрянка» «ВКонтакте»

Серебрянка не давит на тебя домами, скученностью и высотой. Во дворах тоже есть пешеходные зоны. Здесь двор — это действительно двор, а не узкие проходы между зданиями, как в новых микрорайонах. Я искренне радуюсь, что для наших «уплотнителей» Серебрянка не такой лакомый кусок, как в других местах города.

Серебрянка — похоже, единственный микрорайон, где парковочных мест со временем стало больше, чем проектировалось. Нереализованная идея скоростного трамвая выдала большое количество стоянок между проспектом и жилыми домами. Кто-то мне рассказывал: когда строили Серебрянку, якобы существовало советское требование, что ширина улицы должна быть в полтора раза больше, чем высота домов на ней. Это, мол, на случай войны, чтобы при обрушении здание полностью не завалило проезжую часть. Не знаю, правда это или нет, но простор, а не бетонно-каменные джунгли повышает качество жизни.

Сами дома, насколько это было возможно, украшены. Почти все школы и детские сады, а также многие дома в Серебрянке индивидуальны, на них — сохранившиеся мозаики, инсталляции, архитектурные граффити.

По пути к метро запросто увидишь рыбаков

Здесь между домами целые рощи, а летом микрорайон утопает в цветах и зелени. Весной цветут и дурманят запахом сады от бывших деревень, поздним летом они радуют созревшим урожаем.

Помимо бульваров во дворах, здесь есть парк Грековой. Серебрянка с трех сторон окружена водой: Чижовским водохранилищем, Слепянской водной системой и самой Свислочью. Здесь загорают на лужайках у воды недалеко от дома, здесь по пути к метро запросто увидишь рыбаков, утки и чайки нередко залетают во дворы.

А какие здесь зимой горки! Дети, как деловитые муравьи, с первым снегом осваивают естественные склоны, с которых открываются красивые панорамы.

О проблеме загрязнения от близлежащих заводов обычно говорят те, кто здесь никогда не жил. 50 лет назад, когда проектировалась Серебрянка, свободных мест в городе было навалом, новое жилье закладывали и с учетом розы ветров, и с учетом ландшафта. А сейчас, простите, что учитывают? Просто свободные места в пределах МКАД?


Фото: из сообщества «Типичная Серебрянка» «ВКонтакте»

Есть трамвай, а «пробки только при ДТП»

Через Серебрянку проходит трамвайная линия. Из любой точки микрорайона запросто добираешься до метро, да и автобусов предостаточно. Отсюда прямыми маршрутами доедешь и в центр, и в Ждановичи, и в Уручье, и в Сухарево. Конечно, серебрянковцы ропщут и хотят еще прямую дорогу на МКАД, ну или хотя бы в соседнюю Лошицу. Но в часы пик (о чудо!) пробки здесь бывают только при ДТП, да и то ненадолго.

Магазины, поликлиники и банки. «Самый первый гипермаркет появился в Серебрянке»

Самый первый гипермаркет в Минске появился не где-нибудь, а в Серебрянке. ГИППО в начале проспекта Рокоссовского проложил дорогу всем последующим гиперам.

Здесь есть магазины многих торговых сетей. Даже в далекие времена в Серебрянке не работало советское градостроительное правило «один микрорайон — один универсам». Давнишние «Невель», «Свислочь», универсам «Серебрянка», «Полесье» сохранились и трансформировались. В нашем микрорайоне сохранился и рынок. И даже два: «Серебрянка» и «Свелта». Тут много и мелких магазинчиков шаговой доступности. Иногда удивляюсь, как они выживают, часто имея более низкие цены, чем у конкурентов, на некоторые товары.


Снимок использован в качестве иллюстрации. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

В Серебрянке вы встретите редкое для микрорайонов явление — почти на одной линии на Плеханова есть и магазин одежды, и обувной магазин, и когда-то известная всему городу «Бытовая химия». В подземном переходе на перекрестке Плеханова — Рокоссовского — стихийный напольный базарчик, к которому жители относятся снисходительно. Когда милиция гоняет торговцев, им даже сочувствуют.

И это еще не все. Несколько лет назад Серебрянку осчастливили и строительным гипермаркетом: к микрорайоновскому хозмагу добавился и ОМА.

«Милой» и «Островом чистоты» сейчас никого не удивишь, но Серебрянка может похвастаться и полноценным книжным магазином. Есть магазин ковров и даже свой ювелирный. Есть площадка, где можно заказать и купить отдельный дом (в Велосипедном переулке). Наверное, только самолет в Серебрянке не купишь.

Есть здесь и свой дом быта — остановка рядом с ним так и называется.

Детям в Серебрянке комфортно. Пару детских садов закрылись, но мест хватает. Местные мамочки на форумах на зависть другим обсуждают, в какой сад или школу отправить ребенка. В наш микрорайон ездят учиться и из других районов: гимназия № 1 и лицей № 2 притягательны для многих. Детская поликлиника после капитального ремонта свежа и комфортна.


Снимок используется в качестве иллюстрации. Фото: Александр Бартенев, TUT.BY

Для взрослых — две поликлиники, иногда они выручают друг друга. Есть здесь и своя подстанция скорой помощи. Смех смехом, грусть грустью, но скорая здесь приезжает быстро. Тут же и две круглосуточные аптеки.

В одном только доме в центре Серебрянки по проспекту Рокоссовского, 80 расположены пять (!) отделений банков, два офиса страховых компаний, два центра обслуживания мобильных операторов, а напротив — третий.

Куда сходить в кино, а где — «культурно посидеть»

Серебрянка — один из немногих спальных микрорайонов, где сохранился свой кинотеатр. «Салют» гремит до сих пор — здесь же наши ярмарки, здесь же — новогодняя елка.

В микрорайоне есть храмы разных конфессий: хочешь иди в церковь на Малинина, хочешь — в костел на Плеханова, да и евангелисты тут недалеко.

В Серебрянке есть свой физкультурно-оздоровительный центр с теннисными кортами и бассейном с сауной. Да и школьные стадионы притягивают местных жителей — летом на них полно народу. Велодорожки есть повсюду: вдоль основных улицы, вдоль Свислочи, вдоль Слепянской системы — катайся не хочу.


Снимок используется в качестве иллюстрации. Фото: из архива жителей Серебрянки

А вот насчет «культурно посидеть» немного сложнее. Но один ресторан есть, подползли к нам потихонечку пиццерии — «Лисица» и «Доминос».

В лихие времена Серебрянку недолюбливали, считали гоп-районом. Не знаю. Наверное, в любом дворе, в любой школе в 1970-1990 годы были свои мини-террористы, по которым «плакала тюрьма». Но я подростком шлялся по Серебрянке по вечерам и ночами от Восточного до общаг МТЗ на Малинина пешком — и не пострадал ни морально, ни физически.

Покупать жилье в этом микрорайоне можно и нужно. А вот дополнительное строить? Наверное, жители Серебрянки будут против.

Серебрянка не изнашивается, а только хорошеет. В марте к ее жителям пожаловал сам глава администрации. Мы ему горячо поведали, что еще в нашем и так классном микрорайоне можно улучшить. В общем, я люблю жизнь в Серебрянке и «надеюсь, что это взаимно».

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Теги: Минск
 
 
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Широкие улицы, множество зеленых зон, велодорожки, отсутствие пробок. Какие еще большие плюсы Серебрянки видит местный житель?
 
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