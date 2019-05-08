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Психолог назвал пять качеств, которые лучше начать развивать со школы

09.05.2019 08:00 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

«Шапку надень», «съешь суп» и «давай уроки делай» — вот как изо дня в день нас воспитывают родители. Жаль, что не все из них вспоминают: быть сытым и здоровым — не все, что требуется ребенку. Например, когда мы идем в школу и университет, замечаем: многих умений и личностных качеств нам не хватает. Мы попросили психолога Сергея Зизюка объяснить, почему о некоторых навыках стоит задуматься чем раньше, тем лучше.


Фото: picjumbo.com

Сергей Зизюк. Фото из личного архива психолога

1. Эгоизм (ну а что?)

Почему-то в нашей культуре считается, что быть эгоистом — это плохо. На самом деле, смотря что вкладывать в этот термин. По своей сути это неплохое явление.

 — Мы привыкли воспринимать эгоизм лишь в негативном ключе. Но по большому счету мы все эгоистичны. К примеру, детей мы рожаем для себя (никто ведь своих родителей об этом не просил) и дарим подарки другим мы тоже для себя, тем самым удовлетворяя свое желание сделать кому-то приятно.

В таком здоровом проявлении эгоизм представляет собой не что иное, как способность человека жить собственными интересами, при этом не нарушая интересов других. Он не несет в себе чего-то плохого, а напротив — представляется довольно важным качеством, позволяющим верно расставлять приоритеты: на первом месте забота о себе, затем — забота о других. Будь это иначе, мы, возможно, и не выжили бы как вид, — говорит Сергей Зизюк.

2. Самоуверенность (то, чего нам частенько не хватает)

Иногда родители нас одергивают: мол, чего это ты такой уверенный в себе. Хорошо, если этим все и заканчивается. А ведь у многих потом появляются комплексы: может, я действительно не так хорош, чтобы поступать на престижный факультет? И, может, не так хорош, чтобы после него подаваться на крутую вакансию?

— Еще одно качество, которым принято стыдить. Но стыдиться по факту и нечего. Уверенность — это то знание, которое мы принимаем за правду. Тогда самоуверенность — это лишь знание самого себя, в котором нет места сомнению. Обрести это знание не так уж сложно: изучать себя, слушать свои желания и доверять своему мнению. Всегда найдутся те, кому вы нравитесь или не нравитесь, так сделайте так, чтобы нравиться самим себе, — говорит Сергей Зизюк.


Фото: kaboompics.com

3. Осознанность (в период поступления важная штука)

Взрослые любят натаскивать нас на успехи и достижения: окончить четверть на отлично, занять первое место в соревнованиях по плаванию, поступить в вуз на бюджет. И мы, понимая, что это реально нормальная тема, стараемся достигать всего перечисленного. Только вот, добившись цели (или упустив возможность), мы понимаем: а что дальше-то? И так и не умеем жить сегодняшним днем.

— Многие люди либо постоянно находятся в тревоге за будущее, либо живут в сожалениях о прошлом, тем самым абсолютно упуская из жизни настоящее. Нам кажется: «Разберусь с тем-то и вот тогда заживу». Но, к сожалению, подобная схема не работает, потому что всегда найдется что-то, с чем приходиться разбираться. В своих крайних проявлениях подобная спешка приводит отнюдь не к счастливой жизни, а к тревожным расстройствам, а застревание на прошлых неудачах только способствует депрессии, — отмечает Сергей Зизюк.

Очень важно давать себе возможность остановиться и обратить внимание на то, что уже происходит в жизни, тем самым вырабатывая в себе привычку жить сейчас, а не откладывать этот момент на потом. Чем раньше человек научиться оставлять прошлое в прошлом, беря оттуда только опыт, и делать себе хорошо в настоящем, тем выше его способность повторить это завтра.

4. Гибкость (умение говорить «нет» сюда же)

Если в школьные годы у нас довольно много свободного времени, то дальше его количество будет только сокращаться. И нет, вовсе не из-за работы, как вы можете подумать. А из-за того, что мы вовремя не научились говорить «нет» (например, на то же «дай списать домашку») и расставлять приоритеты.

 — Есть представление, что у большинства взрослых людей всегда много дел и очень мало времени. Но при ближайшем рассмотрении довольно часто выясняется, что в повседневной жизни очень много мишуры: чужих забот, отнюдь не срочных вопросов, ненужных переживаний и даже лишних людей.

В таком контексте умение расставлять приоритеты представляется чуть ли не необходимым условием для выживания в современном мире. И для этого абсолютно не обязательно изо дня в день стараться объять необъятное. Нужно лишь научиться задавать себе вопросы: «Что я делаю и для чего?» — и находить на них честные ответы. Подобное понимание значительно разгружает и оставляет место для того, что действительно важно, — обращает внимание Сергей Зизюк.


Фото: slon.pics

5. Ответственность (чтобы потом не ныть друзьям)

Конечно, у всех есть минуты слабости. Но если вы замечаете, что какие-то из близких взрослых слишком много жалуются на жизнь и ноют, то поспешите стать более ответственными. Вы же не хотите превратиться в таких же?

— Каждый человек свободен выбирать, как ему жить. И эта свобода порождает постоянную череду выборов. Вопрос выбора встает перед нами постоянно, а не делается единожды и навсегда. К примеру, если вы когда-то вышли замуж или женились, то подобный выбор на самом деле возникает перед вами каждый день: продолжать быть со своим избранником или не быть с ним. Или однажды вы устроились на работу, но вы выбираете ее и каждый раз, когда туда идете.

Сейчас существует огромное количество возможностей, но даже при этом многие все равно выбирают пассивность и находят ей всевозможные причины: не та зарплата, не тот начальник, не то государство, и люди не такие, и лунные сутки не те. При этом упуская из внимания свою ответственность: что я делаю там, где не та зарплата, среди не тех людей? И что я сделал для того, чтобы там не быть? — отмечает Сергей Зизюк.

Что советует психолог?

Сергей составил короткие девизы, которыми стоит руководствоваться, чтобы развить в себе качества, описанные выше:

  • Сначала я — потом другие. Если у вас денег нет — нищему вы их не подадите.
  • Не пытайтесь всем нравиться — вы не пряник. Сделайте так, чтобы нравиться себе.
  • Делайте то, что считаете нужным, а не то, что от вас ждут другие.
  • Отказывайте, если просьбы противоречит вашим интересам.
  • Достигайте своей цели за свой счет и не сравнивайте себя с другими — у всех изначально разные условия и возможности.
  • Принимайте решения самостоятельно, ответственность все равно нести вам.
  • Стройте отношения с людьми, которые вам нравятся, а не заставляйте себя полюбить любого, кто обратил на вас внимание.
  • Принимайте свою неидеальность. Идеал недостижим, к нему можно только стремиться.
  • Принимайте критику только тогда, когда вы о ней просили. А вот комплименты можете принимать всегда!
 
 
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Сергей Зизюк делится наблюдениями: почему эгоизм и самоуверенность - это нормальные качества.
 
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