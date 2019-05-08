"Беларусь помнит" - под таким девизом проходит празднование Дня Победы во всех уголках страны

Источник материала: БелТА

Владимир Лазаренко

9 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Праздничные мероприятия в честь Дня Победы проходят сегодня в Минске и регионах под девизом "Беларусь помнит", сообщает БЕЛТА.

В основу девиза легла традиция приносить на праздничные шествия в городах портреты героев, своих родных и близких,освобождавших Беларусь. И эта традиция памяти в нынешнем году проходит красной нитью через все крупнейшие мероприятия. В том числе будет сопровождать возложение венков на площади Победы в Минске.

Утром на площади запланирован также театрализованный эпизод "Поклонимся великим тем годам", а вечером состоится концерт телепроекта "Площадь Победы - 2019". В программе всенародно любимые и широко известные песни довоенной и военной поры, а также другие произведения, которые будут поддержаны видеорядом и лаконичной сценической театрализацией. Концерт будет проходить в сопровождении Президентского оркестра, главным дирижером которого выступит заслуженный артист Беларуси Виктор Бабарикин. В завершение - массовое исполнение песни "День Победы" и праздничный салют.

Концерты, митинги, возложения венков пройдут в каждом регионе Беларуси, завершившись разноцветием ярких всполохов салюта в ночном небе.

В Минске всего запланировано более 80 мероприятий - музыкальные программы и спортивные состязания, выставки и конкурсы, работа выездной торговли. Большинство площадок разместится в парковых зонах. А самыми массовыми станут территории у Дворца спорта, где состоится большой концерт и развернется выставка-ярмарка мастеров народного творчества, и в Верхнем городе, где в тематической программе выступят мастера искусств Беларуси, творческие коллективы. В музейно-парковом комплексе "Победа" пройдет республиканский приключенческий "Забег отважных".

Столичный регион отпразднует День Победы многообразием событий - запланировано более 200 мероприятий, включая областной праздник в Жодино с участием руководства Миноблисполкома. Во многих райцентрах к празднику приурочили локальные инициативы: в Копыльском районе откроют Аллею мужества и отваги, в Вилейке состоится акция "Свеча памяти", в Воложине стартует творческий марафон "Роднаму краю славу спяваем", в Старых Дорогах лучших учащихся примут в ряды пионеров, тематические автопробеги пройдут Пуховичах, Солигорске, Узде. Во многих районах запланированы велотриалы.

День Победы в Бресте стартует масштабным шествием к Брестской крепости, где состоятся митинг, церемония возложения цветов. Программу продолжат концерт участников фестиваля "Берестейские хоровые ассамблеи", выступление городского духового оркестра. У северных ворот крепости пройдет музыкальный марафон "Цветы Победы". Празднества объединят горожан и гостей также в парке культуры и отдыха. С шествия "Беларусь помнит" начнутся мероприятия во всех районах Брестской области.

Во всех крупных населенных пунктах Гродненской области одновременно пройдут концерты "В 6 часов вечера после войны". В самом Гродно запланирован парад войск, выставка военной и ретротехники, автобпробег, интерактивные площадки (литературный штаб, молодежный привал, партизанская школа и военный госпиталь), выступления кавер-групп, бардов, уличных музыкантов. Завершатся гуляния концертом у Кургана Славы. Насыщенные программы подготовлены в райцентрах: квесты, флешмобы, инсталляции, дефиле моды и причесок военных времен, фестивали солдатской каши и песенные марафоны. Из Островца стартует акция "Дорогами Победы - освобождение Гродненской области": студенты посетят пять городов и расскажут об освобождении Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.

В Гомеле программа 9 мая начнется шествием и митингом памяти на площади Труда, а затем ее дополнит открытие после реконструкции сквера у Гомельского государственного технического университета им.П.О.Сухого. Здесь к празднованиям появился новый знаковый объект - боевой самолет Су-24М на постаменте. Практически весь центр Гомеля станет масштабной праздничной площадкой - гуляющие попадут в интерактивные зоны, станут свидетелями зрелищной историко-художественной реконструкции боя "Взятие Рейхстага", смогут угоститься солдатской кашей, посмотреть тематический фильм, разгадать "Стратегию Победы" во время спортивно-патриотической игры, исполнить песни военных лет в караоке-батле, сделать фото у макетов военной техники. Музыкальные постановки, автопарады, флешмобы - оригинальную программу готовят во всех районах.

Около 25 праздничных мероприятий пройдут в Могилеве, стартовав парадом-шествием Могилевского гарнизона, ветеранов, руководства области и города, представителей трудовых коллективов, молодежи, общественности "Беларусь помнит". После митинга с возложением венков и цветов к Вечному огню на площади Славы здесь же начнется концерт "Была война... Была Победа...". На концертных площадках, "солдатских полянах" в зеленой зоне будут звучать любимые и знакомые всем песни, играть оркестр и переносить зрителей в атмосферу победного мая ретропредставления.

Площадь Победы в Витебске станет центральным местом празднований в регионе. Здесь с участием ветеранов, руководства города и области продут митинг и возложение цветов к Вечному огню. Развернутся концерты, выступления духовых оркестров, спортивные мероприятия, выставка военной техники. В других уголках города можно попасть на выставки книг, работ народных мастеров и ремесленников, интерактивные площадки, презентацию униформы солдат и офицеров Красной армии времен ВОВ.-0-