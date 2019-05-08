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Дорогие ветераны Великой Отечественной войны, партизаны и подпольщики, блокадники, узники фашистских лагерей, труженики тыла! Уважаемые жители и гости Борисовского района!

09.05.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

Дорогие ветераны! Низкий поклон вам за ваше мужество и стойкость в годы войны и послевоенные годы! Именно вы подарили нам бесценный подарок — возможность жить, любить, растить детей, быть счастливыми и свободными 
людьми. 
Поздравляем всех с праздником и от всей души желаем крепкого здоровья, семейного благополучия, долголетия, светлых надежд на будущее и мирного неба над головой! 
С праздником! 
С Днем Победы! 
Т.П. КРАСОВСКАЯ, председатель Постоянной комиссии по труду и социальным вопросам Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь
В.М. БАРАННИК, член Постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и 
средствам массовой информации Палаты представителей Национального собрания 
Республики Беларусь 
А.А. МАРЧЕНКО, член Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по законодательству и государственному строительству 
Д.В. ЗАБЛОЦКИЙ, заместитель председателя Постоянной комиссии по промышленности,
топливно-энергетическому комплексу, транспорту и связи Палаты представителей 
Национального собрания Республики Беларусь

 
 
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