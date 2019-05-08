Дорогие ветераны Великой Отечественной войны, партизаны и подпольщики, блокадники, узники фашистских лагерей, труженики тыла! Уважаемые жители и гости Борисовского района!

Дорогие ветераны! Низкий поклон вам за ваше мужество и стойкость в годы войны и послевоенные годы! Именно вы подарили нам бесценный подарок — возможность жить, любить, растить детей, быть счастливыми и свободными
людьми.
Поздравляем всех с праздником и от всей души желаем крепкого здоровья, семейного благополучия, долголетия, светлых надежд на будущее и мирного неба над головой!
С праздником!
С Днем Победы!
Т.П. КРАСОВСКАЯ, председатель Постоянной комиссии по труду и социальным вопросам Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь
В.М. БАРАННИК, член Постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и
средствам массовой информации Палаты представителей Национального собрания
Республики Беларусь
А.А. МАРЧЕНКО, член Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по законодательству и государственному строительству
Д.В. ЗАБЛОЦКИЙ, заместитель председателя Постоянной комиссии по промышленности,
топливно-энергетическому комплексу, транспорту и связи Палаты представителей
Национального собрания Республики Беларусь