Дорогие ветераны Великой Отечественной войны, партизаны и подпольщики, блокадники, узники фашистских лагерей, труженики тыла! Уважаемые жители и гости Борисовского района!

Источник материала: Единство

Дорогие ветераны! Низкий поклон вам за ваше мужество и стойкость в годы войны и послевоенные годы! Именно вы подарили нам бесценный подарок — возможность жить, любить, растить детей, быть счастливыми и свободными

людьми.

Поздравляем всех с праздником и от всей души желаем крепкого здоровья, семейного благополучия, долголетия, светлых надежд на будущее и мирного неба над головой!

С праздником!

С Днем Победы!

Т.П. КРАСОВСКАЯ, председатель Постоянной комиссии по труду и социальным вопросам Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь

В.М. БАРАННИК, член Постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и

средствам массовой информации Палаты представителей Национального собрания

Республики Беларусь

А.А. МАРЧЕНКО, член Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по законодательству и государственному строительству

Д.В. ЗАБЛОЦКИЙ, заместитель председателя Постоянной комиссии по промышленности,

топливно-энергетическому комплексу, транспорту и связи Палаты представителей

Национального собрания Республики Беларусь