Дорогие ветераны Великой Отечественной войны! Уважаемые жители Минщины!

Источник материала: Единство

Фашистские оккупанты принесли на белорусскую землю неимоверные лишения и беды. Они уничтожили почти треть населения, разграбили и превратили в руины города и села, вывезли многие культурные ценности.

На священную борьбу с нацистами поднялись и стар и млад. Огромный вклад в разгром фашизма внесла и Минская область. Ее сыновья и дочери сражались с врагом на всех фронтах, в составе партизанских отрядов и подпольных групп.

За стойкость и героизм, проявленные в годы Великой Отечественной войны, более 80 уроженцев и жителей Минщины удостоены звания Героя Советского Союза, тысячи награждены боевыми орденами и медалями. Многие – посмертно.

Мы никогда не забудем тех, кто отстоял для нас свободу и независимость, поднял искалеченную республику из пепла. Низкий им поклон.

Долг нынешнего поколения – быть достойными своих отцов, дедов и прадедов. Пусть их подвиг вдохновляет нас на новые трудовые свершения ради процветания родной земли.

Со светлым праздником вас, дорогие земляки! Мира и счастья вам!

Председатель Минского

областного исполнительного комитета

А.М.Исаченко