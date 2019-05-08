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Великая Победа дала нам возможность жить и трудиться в мирной стране - Кочанова

09.05.2019 11:30 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

9 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Для каждого белоруса День Победы - священный праздник. Такое мнение высказала сегодня журналистам глава Администрации Президента Наталья Кочанова, передает корреспондент БЕЛТА.

"Для меня этот праздник с каждым годом становится все значимее, - сказала Наталья Кочанова, - потому что осознаешь все то, что было сделано нашими старшими поколениями в годы Великой Отечественной войны".

Слова особой благодарности глава Администрации Президента адресовала ветеранам: "Низкий поклон всем нашим ветеранам! Для нас это счастье - жить в мирной стране, иметь возможность трудиться, растить детей, жить под мирным небом. Думаю, для каждого белоруса этот праздник святой, священный".

Наталья Кочанова обратила внимание на значение праздника Победы для современного поколения, подчеркнув необходимость хранить память о подвиге народа, отдавать дань уважения тем, кто сложил головы за мир и независимость нашей страны.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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9 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Для каждого белоруса День Победы - священный праздник. Такое мнение высказала сегодня журналистам глава Администрации Президента Наталья...
 
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