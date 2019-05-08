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Сморгонь празднует День Победы
09.05.2019 — Новости Общества | Светлы шлях
Источник материала: Светлы шлях
Утром 9 мая по центральной улице города прошло праздничное шествие «Беларусь помнит…», в котором приняли участие представители районной власти, трудовых коллективов предприятий, учреждений, организаций города.
Люди пришли на праздник с портретами участников Великой Отечественной войны. Во главе колонны прошел парадный расчет военнослужащих. Завершилось шествие у памятника погибшим воинам и партизанам.
Сергей ЮРЕВИЧ.
Фото автора.
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Утром 9 мая по центральной улице города прошло праздничное шествие «Беларусь помнит…», в котором приняли участие представители районной власти, трудовых...
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