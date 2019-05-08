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Сморгонь празднует День Победы

09.05.2019 — Новости Общества | Светлы шлях  
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Источник материала: Светлы шлях

Утром 9 мая по центральной улице города прошло праздничное шествие «Беларусь помнит…», в котором приняли участие представители районной власти, трудовых коллективов предприятий, учреждений, организаций города.

Люди пришли на праздник с портретами участников Великой Отечественной войны. Во главе колонны прошел парадный расчет военнослужащих. Завершилось шествие у памятника погибшим воинам и партизанам.

Сморгонь празднует День Победы

Сморгонь празднует День Победы

Сморгонь празднует День Победы

Сморгонь празднует День Победы

Сморгонь празднует День Победы

Сморгонь празднует День Победы

Сморгонь празднует День Победы

Сморгонь празднует День Победы

Сморгонь празднует День Победы

Сморгонь празднует День Победы

Сморгонь празднует День Победы

Сморгонь празднует День Победы

Сморгонь празднует День Победы

Сморгонь празднует День Победы

Сморгонь празднует День Победы

Сергей ЮРЕВИЧ.

Фото автора.

 
 
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Утром 9 мая по центральной улице города прошло праздничное шествие «Беларусь помнит…», в котором приняли участие представители районной власти, трудовых...
 
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